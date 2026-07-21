Vreme frumoasă și maxime de 28 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cerul va fi predominant însorit. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 21 iulie|Foto: monitorulcj.ro

Marți, 21 iulie, vremea va fi călduroasă în vestul și sud-estul țării, cu un disconfort termic ridicat.

Zona de sud-est a țării va fi marcată de instabilitate atmosferică, cu preponderență în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce pe areale mici.

Temperaturile maxime se vor situa între 25 - 34 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 - 22 de grade Celsius.

În Cluj, maxima termică va ajunge la 28 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 14 grade Celsius.

Vremea va fi în general frumoasă, cu un cer preponderent însorit și șanse minime de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte ale județului.

Vremea va rămâne instabilă însă, astfel că de la jumătatea săptămânii temperaturile vor scădea – maximele vor fi de 24 de grade, și se vor semnala episoade de averse.

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