Trump pregătește un proiect imobiliar în Transilvania: Controverse privind cartierul de lux ce ar putea fi amplasat în vecinătatea Pata Rât

Trump țintește zona Transilvaniei. Un proiect controversat cu o zonă rezidențială de lux și teren de golf ar putea fi concretizat la Cluj, în proximitatea fostei gropi de gunoi de la Pata Rât, o zonă marginalizată unde au fost relocate zeci de familii de romi.

Organizația Trump a impus numele familiei în locuri sinonime cu turismul de afaceri și de lux: Manhattan, Los Angeles, Honolulu. Ambițiile sale globale includ Australia, Bali și Maldive.

Acum, afacerea familiei președintelui Trump își îndreaptă atenția către Transilvania, patria contelui Dracula. Compania a selectat, potrivit The New York Times, un amplasament situat lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune.

Proiectul, care nu a fost încă anunțat, ar relansa un proiect imobiliar blocat în Cluj, afectat de corupția guvernamentală, notează The New York Times.

Investiția ar impune numele familiei Trump pe apartamente de lux și pe un teren de golf nu departe de o tabără informală unde romii au fost practic exilați pentru a trăi lângă deșeuri toxice.

Acest acord este cel mai recent dintr-o serie de extinderi rapide la nivel mondial a mărcii Trump. În timpul primului mandat al preşedintelui, compania s-a angajat să nu mai încheie noi acorduri în străinătate. La revenirea sa la putere, însă, nu a mai făcut o astfel de promisiune. Dimpotrivă, firma a profitat de popularitatea preşedintelui în anumite părţi ale lumii, anunţând noi acorduri de licenţiere care permit utilizarea numelui Trump, în special în ţările din Golful Persic.

Încearcă să „vândă iluzii”

În cazul României, acordul introduce compania într-o dispută juridică între foștii parteneri ai proiectului, precum și în controverse legate de groapa de gunoi și de faptul dacă romii merită să fie relocați. Dezvoltatorii au ignorat aceste probleme ani de zile, spun activiștii.

„Încearcă să le vândă oamenilor iluzii”, a spus Alex Fechete, un activist pentru locuințe care îi reprezintă pe membrii așezării de romi. „Arată clădirile de sticlă și nu arată ghetoul sau cât de aproape este de groapa de gunoi.”

„Suntem incredibil de entuziasmați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre inițiative în România”, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Trump, referindu-se la planurile deja anunțate pentru Trump Tower în Capitală. „Organizația Trump așteaptă cu nerăbdare să aducă clădiri cu adevărat emblematice în aceste orașe mărețe - clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind în același timp orizontul dinamic al fiecărui oraș.”

Tranzacțiile imobiliare, desigur, pot eșua, cum ar fi proiectul Turn Trump din Belgrad, Serbia, care a fost închis anul trecut pe fondul unei anchete de corupție, notează sursa citată.

Un proiect controversat

Interesul companiei nu pare să fie afectat de locația nefavorabilă. O imagine a Organizației Trump arată un complex de apartamente cu o înălțime de peste două ori mai mare decât cea permisă în prezent de reglementări.

În decembrie, o companie-fantomă din Delaware a apărut sub numele DT Marks Cluj - o variantă a numelor de companii pe care familia Trump le-a folosit pentru a colecta plăți pentru proiecte internaționale.

Parteneriatele lui Trump în România

Pentru a descifra detaliile spinoase și politica locală, Organizația Trump lucrează cu doi aliați. Primul este dezvoltatorul local SDC Properties, care a început să depună cereri pentru autorizații. Ștefan Berciu, directorul companiei, a declarat într-un interviu că au fost semnate contracte și că soții Trump vor anunța în curând detaliile, potrivit The New York Times.

Al doilea partener este Avram Gal, un om politic român care a contribuit la facilitarea unor aspecte ale tranzacţiei şi care are, la rândul său, un stil asemănător celui al lui Trump.

Gal a deschis un restaurant specializat în fripturi care promova „cel mai scump burger din România” - un sandviș decorat cu foiță de aur care se vindea cu 6.200 de euro (aproximativ 7.100 de dolari). Lider local al Partidului Social Democrat de centru-dreapta, el a consiliat mai mulți oficiali români de rang înalt, inclusiv ministrul apărării. Gal a fost, de asemenea, acuzat și achitat de trafic de influență.

„Sunt implicat în acest proiect ca prieten al familiei, nu ca consultant”, a spus domnul Gal.

În ceea ce privește motivul pentru care familia Trump a ales România, mai multe persoane își asumă meritul pentru recrutarea familiei. Unii indică popularitatea lui Trump. Într-un sondaj recent Gallup International, mai mult de jumătate dintre respondenții din țară au perceput președinția sa favorabil.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, planurile de a face afaceri în România au început să prindă contur. Berciu a zburat la Washington pentru învestirea preşedintelui. Alături de el s-a aflat Avram Gal, care, din tribune, a publicat videoclipuri în care promova ceaiuri din plante pentru slăbit. Gal şi Berciu au participat la balul inaugural. Ulterior, s-au deplasat la Mar-a-Lago pentru a se întâlni cu Eric Trump, fiul preşedintelui care conduce Trump Organization.

Pata Rât

Amplasamentul propus pentru Cluj, la poalele Munților Carpați, se află la mai mult de patru ore de mers cu mașina la nord-vest de Castelul Bran, pitoreasca destinație turistică mai cunoscută sub numele de Castelul lui Dracula.

Așezarea improvizată de romi, numită Pata Rât, există de zeci de ani. Locuitorii și-au petrecut zilele sortând grămezi de gunoaie în groapa de gunoi pentru obiecte de valoare. Pe lângă acest complex, administrația locală a mutat cu forța familii acolo.

În prezent se estimează că în Pata Rât locuiesc aproximativ 3.000 de persoane, scrie The New York Times. Mai ales vara, mirosul neplăcut al gunoiului poate fi foarte puternic.

Acolo, mai sus de aşezare şi de haitele de câini vagabonzi, şi lângă o bază militară, broşura de vânzări a SDC Properties situează terenul de golf şi apartamentele de lux sub marca Trump.

Proiect rezidențial de lux în proximitatea unei zone marginalizate

Adrian Gurzău, un fost politician român condamnat pentru corupție, a declarat că a pus la cale un plan, în jurul anului 2022, pentru a construi pe teren. El și-a imaginat un complex comercial și rezidențial cu un heliport și o legătură funiculară cu aeroportul.

L-a recrutat pe Berciu de la SDC ca partener. Au discutat dacă există suficientă cerere pentru un teren de golf sau dacă o tiroliană sau un parc de aventuri ar putea fi mai potrivite.

Chiar și atunci, a spus Gurzău, a sugerat implicarea familiei Trump în proiect. „Pentru o clădire ca aceasta, ai nevoie de cireașa de pe tort”, a spus el într-un interviu. „Branding care să o facă să strălucească.”

Amplasamentul, după cum arăta Gurzău, era expus riscului de alunecări de teren. „Dar am avut informații de la autoritățile de mediu că singurul impact al gropilor de gunoi era mirosul neplăcut”, a spus el.

Investitorii au cumpărat, iar echipele de construcții au pus temelia pentru prima clădire a ceea ce urma să fie numit Transylvania Smart City.

Dar, în scurt timp, procurorii au deschis o anchetă de corupție axată pe proiect. Iar în 2023, un fost ministru român proeminent asociat cu proiectul a fost condamnat pentru luare de mită și spălare de bani. Amplasamentul a devenit curând aproape abandonat.

În timp ce Gurzău ar fi putut visa la un proiect Trump, un român care făcea atunci parte din consiliul de administrație al Trump Tower Chicago a spus că a ajutat la punerea în mișcare a lucrurilor. Fostul membru al consiliului de administrație, Onisim Dorneanu, a spus că a contactat Organizația Trump în 2023 și i-a sugerat un proiect la Cluj.

Dorneanu a dat în judecată ulterior Organizația Trump, susținând că aceasta a înșelat investitorii din Chicago. El nu are nicio legătură cu tranzacția din România.

Și Gurzău este implicat într-un litigiu, de data aceasta privind proprietatea pe care o au în vizor familia Trump. El susține că Berciu, fostul său partener, l-a exclus din dezvoltare în mijlocul unei dispute privind datoriile și a făcut echipă cu familia Trump.

Berciu a declarat că proiectul va continua doar pe terenuri unde dreptul de proprietate este clar. „Trump nu își permite, și nici noi, să construim pe terenurile altora”, a spus el.

