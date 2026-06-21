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Strada Potaissa: „Masa bunei vecinătăți”, un model viu de conexiune și spirit comunitar

„Masa bunei vecinătăți”, un demers unic în cadrul proiectului „Piața de flori altfel”, desfășurat pe strada Potaissa din Cluj-Napoca, continuă să fie, an de an, un model viu de conexiune și spirit comunitar.

Strada Potaissa: „Masa bunei vecinătăți”, un model viu de conexiune și spirit comunitar|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro Strada Potaissa: „Masa bunei vecinătăți”, un model viu de conexiune și spirit comunitar|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

 

 


În acest weekend, strada Potaissa a devenit, din nou, un spațiu vibrant, prin intermediul celei de-a 10-a ediții a proiectului „Piața de flori altfel”, aniversare ce consacră spiritul comunitar al Clujului și al oaspeților săi.

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Strada Potaissa: „Masa bunei vecinătăți”, un model viu de conexiune și spirit comunitar|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Mii de oameni au pășit, și în acest an, în universul viu și plin de culoare al străzii Potaissa. 


Strada Potaissa: „Masa bunei vecinătăți”, un model viu de conexiune și spirit comunitar

Un moment special a fost reprezentat, ca de fiecare dată, de legendara „Masă a bunei vecinătăți”, la care cei care doresc să participe pot socializa în cadrul unei atmosfere comunitare vii, împărtășind din produsele pregătite cu grijă și aduse cu drag pentru o masă a comuniunii.

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„Masa bunei vecinătăți” de pe strada Potaissa, un model comunitar

Strada Potaissa: „Masa bunei vecinătăți” a adunat zeci de participanți, care au ales să înceapă ziua de duminică în comunitate|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Clujenii, împreună cu vizitatorii orașului, s-au adunat, duminică, pe una dintre cele mai frumoase străzi din Cluj-Napoca — strada Potaissa, care a fost pregătită, încă o dată, să găzduiască cea mai mare comunitate.


„Masa bunei vecinătăți”, demers unic în cadrul proiectului „Piața de flori altfel”, desfășurat pe strada Potaissa din Cluj-Napoca, continuă să fie, an de an, un model viu de conexiune și spirit comunitar|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Ediția din acest an a „Mesei bunei vecinătăți” a adunat zeci de participanți, care au ales să înceapă ziua de duminică în comunitate, împărtășind povești într-un spațiu deschis, alături de alți oameni.

Un univers unic prin oamenii Clujului

„Piața de flori altfel” este o inițiativă urbană ce îi provoacă pe clujeni să regândească modul în care percep orașul: nu ca pe un simplu decor, ci ca pe o scenă vie, ce respiră împreună cu oamenii săi.


Proiectul desfășurat pe strada Potaissa, lângă zidul vechii cetăți, a adunat și în 2026 producători locali ce au adus o explozie de culoare, parfum și inspirație: plante, flori de sezon și decorațiuni unice pentru orice balcon sau grădină urbană.

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Fiecare stand spune o poveste și invită la explorare și reconectare cu natura în mijlocul orașului. 
Însă, strada Potaissa nu e doar despre flori — e despre oamenii săi, despre conexiuni autentice, zâmbete sincere și povești frumoase.


Strada Potaissa, un univers unic prin oamenii Clujului|Foto: Strada Potaissa - Facebook 

Ediția cu numărul 10 a Străzii Potaissa — Piața de flori altfel se desfășoară în perioada 19 – 22 iunie, în intervalul orar 10-23, iar accesul publicului este gratuit. 

Astfel, în acest weekend, dar și luni, 22 iunie, sunt programate ateliere de horticultură urbană, workshop-uri de reciclare creativă și demonstrații de ikebana, arta japoneză a aranjamentelor florale.

Strada Potaissa - Piața de flori altfel este modalitatea prin care Asociația Daisler a decis să intervină creativ asupra unei zone din centrul municipiului Cluj-Napoca. În fiecare an, prin intervenții minimale dar de impact, strada se transformă într-un colț de creativitate și bună dispoziție.

Evenimentul este susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și de Consiliul Județean Cluj.

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„Masa bunei vecinătăți” de pe strada Potaissa, un model comunitar

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