„U” Cluj bate palma cu un nou sponsor. Nova Power & Gas intră în familia „Șepcilor Roșii”!

FC Universitatea Cluj și compania clujeană Nova Power & Gas au anunțat încheierea unui parteneriat strategic începând cu sezonul competițional 2026-2027.

FC Universitatea Cluj și Nova Power & Gas au anunțat un parteneriat strategic care începe odată cu sezonul 2026-2027. | Foto: Valentina PRELIPCEAN | monitorulcj.ro

FC Universitatea Cluj și Nova Power & Gas au anunțat un parteneriat strategic care începe odată cu sezonul 2026-2027.

Compania clujeană de energie devine Elite Sponsor al „Șepcilor Roșii”, iar logo-ul său va apărea pe echipamentul oficial al echipei.

Nova Power & Gas, companie românească parte a grupului E-INFRA, a devenit partener strategic al FC Universitatea Cluj, în urma unui acord de colaborare pe termen lung prezentat oficial miercuri, la Cluj-Napoca.

Prin această asociere, una dintre cele mai importante companii energetice cu rădăcini clujene își leagă imaginea de unul dintre cele mai reprezentative cluburi sportive din Transilvania. Ca parte a parteneriatului, logo-ul Nova Power & Gas va fi afișat pe echipamentul oficial al echipei.

Mihai Moga: „Va fi un parteneriat pe o perioadă lungă de timp”

În cadrul evenimentului de prezentare a parteneriatului, Mihai Moga, Brand Manager FC Universitatea Cluj, a evidențiat faptul că legătura dintre club și Nova Power & Gas s-a construit în timp, compania fiind alături de „U” și în sezoanele precedente.

„Este un parteneriat strategic. Există deja o legătură între noi și această companie. Este o legătură mai veche, pentru că am beneficiat în ultimii ani, în mai multe rânduri, de susținerea lor. Acest parteneriat se oficializează. Nova Power & Gas va fi pe spatele tricourilor. Va fi un parteneriat pe o perioadă lungă de timp, ceea ce este foarte important pentru FC Universitatea Cluj”, a declarat acesta.

Oficialul Universității Cluj a arătat că unul dintre obiectivele clubului a fost, încă de la început, atragerea unor companii puternice din regiune în jurul proiectului sportiv.

„Ne-am dorit ca, în primul și în primul rând, companiile clujene să fie alături de club, fiind un club care reprezintă orașul, comunitatea și Transilvania. Ne-am dorit să avem alături de noi toți oamenii importanți de afaceri din Transilvania și toate companiile mari care au pornit de aici.

Nova Power & Gas este un brand bine ancorat în comunitatea din Cluj. Au pornit de aici, au crescut foarte mult în ultima perioadă și am găsit o similitudine între ceea ce face Nova Power & Gas pe piața de energie și ceea ce facem noi în sport, și anume să încercăm să răsturnăm status quo-ul existent, să intrăm cu ambiție pe piață și să ne uităm întotdeauna spre vârful clasamentului. Asta facem la FC Universitatea Cluj și asta face și Nova Power & Gas pe piața energiei. Este o companie pornită din Cluj, un brand extrem de ambițios, extrem de puternic și extrem de dinamic. O să vedeți, va aduce foarte multă energie și foarte multă culoare în acest parteneriat. Pregătim împreună lucruri foarte frumoase și va fi un parteneriat pe termen lung”, a mai declarat Mihai Moga.

Mihai Moga, Brand Manager FC Universitatea Cluj, a vorbit despre importanța colaborării cu noul sponsor al clubului. | Foto: Valentina PRELIPCEAN | monitorulcj.ro

Andrei Mureșan: „Suntem o companie 100% românească, născută și crescută la Cluj”

Din partea Nova Power & Gas, Andrei Mureșan, Deputy Group CEO al grupului E-INFRA, a prezentat activitatea companiei și rolul acesteia pe piața energetică din România.

„Suntem o companie 100% românească, născută și crescută la Cluj. Acum suntem prezenți în toată țara și în țările din jurul României. Susținem performanța în ceea ce facem și în ceea ce face Clubul Universitatea Cluj”, a declarat acesta.

Nova Power & Gas face parte din grupul E-INFRA, un grup antreprenorial românesc cu activități în energie, infrastructură și telecomunicații. Compania dezvoltă proiecte în domeniul energiei regenerabile, furnizează energie electrică și gaze naturale și este implicată în investiții importante din sectorul energetic.

„Nova Power & Gas este un lider în România pe piața de stocare a energiei în baterii. Avem cea mai mare investiție din România, finalizată în decembrie anul trecut la Florești, în județul Cluj. Suntem un producător important de energie electrică din surse regenerabile și gaz. Suntem, de asemenea, furnizor de energie electrică și gaz în România”, a precizat Andrei Mureșan.

Oficialul E-INFRA a explicat că unul dintre obiectivele companiei este oferirea unor condiții predictibile pentru consumatori și mediul de afaceri.

„Ceea ce ne dorim la Nova Power & Gas este să oferim consumatorilor casnici, populației și companiilor prețuri stabile și predictibile”, a spus acesta.

Referindu-se la noul parteneriat, Mureșan a subliniat caracterul pe termen lung al colaborării.

„Suntem foarte onorați de acest parteneriat. Este un parteneriat pe termen lung și mulțumim mult echipei Universitatea Cluj și întregii familii «U» pentru că ne-au primit în familia lor. Haide «U»”, a afirmat reprezentantul grupului E-INFRA.

Andrei Mureșan, Deputy Group CEO E-INFRA, a declarat că susținerea Universității Cluj înseamnă și susținerea comunității clujene. | Foto: Valentina PRELIPCEAN | monitorulcj.ro

Cristiano Bergodi: „Există dorința de a încerca să facem și mai mult”

La eveniment a participat și noul antrenor al Universității Cluj, Cristiano Bergodi, care a vorbit despre așteptările și obiectivele echipei pentru sezonul care urmează.

„Sentimentele sunt pozitive și frumoase, pentru că am venit aici acum șapte-opt luni și m-am simțit foarte bine. Mă bucur pentru că am găsit o echipă foarte bună, jucători profesioniști și un grup unit. Asta este foarte important și s-a văzut în rezultatele de la sfârșitul campionatului”, a declarat tehnicianul.

Acesta a arătat că echipa își propune să construiască pe rezultatele obținute în sezonul precedent și să lupte pentru obiective tot mai ambițioase.

„Există dorința de a încerca să facem și mai mult, dar pentru asta este nevoie de timp și de consolidarea grupului. Eu sunt încrezător. Avem un căpitan foarte important și echipa s-a mișcat bine din punct de vedere sportiv pentru a se întări”, a spus Bergodi.

Antrenorul a transmis și un mesaj de mulțumire pentru noul sponsor al clubului.

„Mulțumesc din nou pentru acest parteneriat. Mulțumesc frumos!”, a concluzionat acesta.

Cristiano Bergodi a participat la prezentarea noului parteneriat înaintea startului sezonului 2026-2027. | Foto: Valentina PRELIPCEAN | monitorulcj.ro

Alexandru Chipciu: „Companiile puternice vor să se asocieze cu Universitatea Cluj”

Căpitanul „Șepcilor Roșii” a evidențiat rolul pe care parteneriatele cu mediul de afaceri îl au în creșterea și stabilitatea clubului.

Alexandru Chipciu consideră că atragerea unor companii puternice contribuie la dezvoltarea proiectului sportiv al Universității Cluj. | Foto: Valentina PRELIPCEAN | monitorulcj.ro

„Mă bucur că a venit o companie puternică alături de noi. Asta înseamnă dezvoltarea clubului. Oamenii și companiile puternice vor să se asocieze cu Universitatea Cluj. Clubul, din ce am văzut, a terminat pe profit în anii anteriori, ceea ce este important pentru viitor și pentru alți oameni care vor să se alăture proiectului. Sperăm ca prin astfel de parteneriate să ducem echipa la cel mai înalt nivel, pe primele locuri”, a declarat internaționalul român.

Parteneriatul dintre Nova Power & Gas și FC Universitatea Cluj va depăși componenta de sponsorizare sportivă și va include proiecte dedicate suporterilor și comunității locale. Reprezentanții celor două organizații au transmis că își propun să construiască o colaborare durabilă, bazată pe performanță, implicare și dezvoltare pe termen lung.

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