Avertizare meteo: Clujul, sub Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină, valabilă de miercuri până joi în 13 județe din nordul țării, inclusiv în județul Cluj.

Avertizare meteo: Clujul, sub Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină| Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare meteo Cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează 13 județe situate în nordul țării, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 - 18 iunie, ora 02:00.

Astfel, potrivit meteorologilor, Clujul este vizat de averse torențiale și furtuni.

Avertizare meteo: Clujul, sub Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină

Potrivit meteorologilor, miercuri (17 iunie), în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Sursa: ANM

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 20 l/mp și, izolat, de peste 30 l/mp.

„Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți (16 iunie) în regiunile nordice”, atenționează ANM.

Județele avertizate sunt: Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Harghita, Bistrița Năsăud, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: