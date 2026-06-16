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Avertizare meteo: Clujul, sub Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină, valabilă de miercuri până joi în 13 județe din nordul țării, inclusiv în județul Cluj.Avertizare meteo: Clujul, sub Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină| Foto: monitorulcj.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare meteo Cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează 13 județe situate în nordul țării, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 - 18 iunie, ora 02:00.
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Astfel, potrivit meteorologilor, Clujul este vizat de averse torențiale și furtuni.
Avertizare meteo: Clujul, sub Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină
Potrivit meteorologilor, miercuri (17 iunie), în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.
Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 20 l/mp și, izolat, de peste 30 l/mp.
„Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți (16 iunie) în regiunile nordice”, atenționează ANM.
Județele avertizate sunt: Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Harghita, Bistrița Năsăud, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.
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