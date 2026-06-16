Vreme însorită și maxime de 25 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi în creștere, vreme însorită și ploi pe arii restrânse. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 16 iunie|Foto: monitorulcj.ro

Marți, 16 iunie, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice datei din calendar, cu maxime termice ce variază între 21 - 30 de grade Celsius, iar valorile termice minime vor fi cuprinse între 5 - 19 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara, când pe arii restrânse din zonele montane, în nordul și centrul țării se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În Cluj, maxima termică va ajunge la 25 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor indica 12 grade Celsius.

Cerul va fi variabil și predominant însorit, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană a județului.

Vremea va rămâne capricioasă în următoarele zile, cu temperaturi ce vor alterna între 23 – 26 de grade Celsius, iar spre finalul săptămânii temperaturile vor urca până la 31 de grade Celsius.

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