Fostul șef al IPJ Cluj, Mihai Rus, condamnat pentru corupție. Decizia Curții de Apel.

Fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, Mihai Rus, alături de alți polițiști din IPJ Cluj, a fost condamnat cu suspendare în dosarul de corupție în care a fost trimis în judecată de DNA în toamna lui 2024.

Fostul șef al IPJ Cluj, Mihai Rus, condamnat pentru corupție. Decizia Curții de Apel.| Foto: Inspectoratul de Politie Judetean Cluj - Facebook

Fostul șef al IPJ Cluj, Mihai Rus, prins cu 110 km/h în localitate, și-ar fi determinat subalternii să nu-i ia permisul, ci să-i trimită o notificare acasă, în care să i se ceară să precizeze cine conducea mașina surprinsă de radar.

Astfel, Rus ar fi încercat să dea vina pe tatăl lui sau pe soție după ce a fost prins de radar cu 110 km/oră în localitate.

Fostul șef al IPJ Cluj, Mihai Rus, condamnat pentru corupție

Incidentul a avut loc în 29 aprilie 2024, iar la o distanță de mai bine de doi ani de zile, Curtea de Apel Cluj a pronunțat luni sentința în dosarul de corupție în care au fost judecați fostul inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, chestorul Mihai Rus, fostul inspector-șef adjunct Ciprian Neag, fostul șef al Serviciului Rutier Cluj, Aurelian Mircea Rotar, precum și agenții de poliție Ioan-Raul Pașca și Cătălin Claudiu Mureșan.

Potrivit procurorilor DNA, planul ar fi presupus ca Mihai Rus să indice o altă persoană drept conducător al autoturismului în momentul înregistrării radar. Totodată, agentul constatator Ioan-Raul Pașca ar fi amânat aplicarea sancțiunii până la împlinirea termenului de prescripție.

Curtea de Apel Cluj a stabilit că faptele reținute de procurori există și a dispus condamnări pentru abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și fals în declarații.

Decizia Curții de Apel Cluj

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare:

*Ioan-Raul Pașca - 2 ani și 10 luni de închisoare

Instanța l-a condamnat pe Ioan-Raul Pașca la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

Totodată, i-au fost interzise, pentru doi ani, dreptul de a fi ales în autorități publice și dreptul de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat.

*Cătălin Claudiu Mureșan - 1 an și 10 luni cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

Și în cazul său, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de doi ani. De asemenea, i-au fost interzise anumite drepturi pentru o perioadă de doi ani și a fost obligat să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

*Mihai Rus - 3 ani de închisoare cu suspendare

Fostul inspector-șef al IPJ Cluj, Mihai Rus, a fost condamnat pentru complicitate la abuz în serviciu și fals în declarații.

Pentru complicitate la abuz în serviciu a primit o pedeapsă de 2 ani și 10 luni de închisoare, iar pentru fals în declarații o pedeapsă de 6 luni de închisoare. În urma contopirii pedepselor, instanța a stabilit o pedeapsă finală de 3 ani de închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de patru ani. Fostul șef al IPJ Cluj va trebui să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității și are interdicția de a ocupa funcții publice sau care implică exercițiul autorității de stat timp de doi ani după rămânerea definitivă a sentinței.

*Aurelian Mircea Rotar – 2 ani și 11 luni cu suspendare, pentru complicitate la abuz în serviciu, complicitate la fals în declarații și omisiunea sesizării.

Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de trei ani și șase luni. De asemenea, Rotar va trebui să efectueze 80 de zile de muncă în folosul comunității și va avea interdicția de a ocupa funcții publice timp de doi ani.

*Ciprian Neag - amânarea aplicării pedepsei. Fostul adjunct al IPJ Cluj, Ciprian Neag, a fost găsit vinovat de omisiunea sesizării. Instanța a stabilit o pedeapsă de 3 luni de închisoare, însă a dispus amânarea aplicării acesteia pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

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