Militarii clujeni care au tras armata în țeapă și au scăpat prin prescripție. Prejudiciu de peste 1 milion de lei în dosarul vacanțelor fictive!

Sute de angajați din sistemul militar și din alte instituții publice au folosit documente fictive pentru a obține decontarea concediilor.

Sute de angajați din sistemul militar și din alte instituții publice au folosit documente fictive pentru a obține decontarea concediilor. | Foto: Facebook Ministerul Apărării Naționale România

Una dintre cele mai ample scheme de fraudare a sistemului de decontare a voucherelor de vacanță, care a implicat cadre militare, angajați din penitenciare și alte instituții publice, s-a încheiat fără condamnări penale. Judecătoria Cluj-Napoca a dispus încetarea procesului penal în dosarul Ciel Voyages, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018–2020 au fost emise . Documentele erau folosite ulterior pentru decontarea concediilor și a voucherelor de vacanță de la angajatori.

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Peste 800 de documente și sute de beneficiari

Procurorii au susținut că prin intermediul agenției de turism Ciel Voyages au fost întocmite 802 facturi fiscale și 802 chitanțe aferente unor sejururi inexistente. În total, 649 de persoane au beneficiat de aceste documente pentru a obține bani de la instituțiile unde lucrau.

Printre persoanele care au depus documentele pentru decontare s-au aflat și angajați ai mai multor unități militare din Cluj-Napoca, Florești, Jucu și Câmpia Turzii, dar și din cadrul unor penitenciare și instituții publice.

Ancheta a arătat că mulți dintre beneficiari nu urmăreau efectuarea unei vacanțe, ci doar obținerea documentelor necesare pentru decont. Aceștia transmiteau datele personale și perioada concediului, iar angajații agenției completau facturile și chitanțele necesare.

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Schema penală, dar „cu voie de la procurori”

Ce s-a întâmplat cu cei 649 de clienți? Nimic. Parchetul a renunțat la urmărirea penală față de ei pentru că faptele lor erau prea „mici” pentru deranj. Decizia de renunțare a fost confirmată în 2023 de Judecătoria Cluj-Napoca. Cu alte cuvinte, doar firma și administratorii au rămas în vizor.

Hotelurile nu aveau nicio rezervare

Verificările efectuate de anchetatori la mai multe hoteluri și pensiuni indicate în documente au arătat că nu existau rezervări efectuate prin intermediul agenției pentru persoanele respective.

Instanța a reținut că activitatea societății depășise cu mult rolul unei agenții de turism, transformându-se într-un mecanism prin care erau furnizate documente fictive persoanelor interesate să își deconteze concediile.

Procurorii au estimat prejudiciul total la 1.077.176 de lei, sumă reprezentând decontările efectuate de angajatori și instituții către beneficiarii documentelor. Pentru fiecare operațiune, agenția încasa un comision cuprins între 10% și 17% din valoarea înscrisă pe facturi.

Captură de ecran de pe Portalul Instanțelor.

Ciel Voyages și procesul de la Cluj

Datele financiare ale CIEL VOYAGES SRL coincid cu perioada în care procurorii susțin că agenția a emis sute de documente fictive folosite la decontarea voucherelor de vacanță. Firma administrată de Dănuț Vasile Tămășan și-a majorat cifra de afaceri de la 460.753 de lei în 2018 la 516.937 de lei în 2019, chiar în anii în care schema ar fi funcționat la capacitate maximă.

După declanșarea anchetei, veniturile societății au intrat pe o pantă descendentă, ajungând la doar 156.678 de lei în 2021. Deși în 2023 compania a raportat un profit modest, de 17.967 de lei, capitalurile proprii au rămas negative, la minus 61.185 de lei, ceea ce indică o situație financiară fragilă și ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea afacerii după dispariția veniturilor generate de activitatea care a făcut obiectul anchetei.

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Captură de ecran de pe listăfirme.ro cu cifrele de afaceri ale companiei Ciel Voyages.

Procesul penal a încetat din cauza prescripției

În dosar au fost trimiși în judecată societatea Ciel Voyages SRL, administratorul Tămășan Dănuț-Vasile și alți angajați ai firmei, pentru complicitate la înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

La 26 februarie 2026, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus încetarea procesului penal față de toți inculpații, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Cu toate acestea, instanța a admis mai multe acțiuni civile formulate de instituții și societăți comerciale prejudiciate și a obligat inculpații la plata unor despăgubiri. De asemenea, a dispus confiscarea specială a sumei de 122.491 de lei de la Ciel Voyages, reprezentând comisioanele încasate pentru emiterea documentelor, și a menținut măsurile asigurătorii instituite în cauză.

Sentința nu este definitivă. Societatea Ciel Voyages SRL a formulat apel împotriva hotărârii pronunțate de Judecătoria Cluj-Napoca.

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