Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean: „Drona prăbușită la Galați reprezintă o încălcare INACCEPTABILĂ a spațiului aerian românesc”

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean condamnă încălcarea spațiului aerian românesc, în contextul dronei rusești prăbușite în Galați.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean: „România își va apăra teritoriul, cetățenii și valorile”| Foto: senat.ro

„Drona încărcată cu explozibil, prăbușită în Galați, reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian românesc și o nouă dovadă a riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse. Condamnăm încălcarea spațiului aerian al României și orice acțiune care pune în pericol securitatea populației”, a spus Mircea Abrudean, vineri, 29 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mircea Abrudean: „România nu poate accepta faptul că au fost răniți cetățenii. Ne vom apăra teritoriul”

Clujeanul din fruntea Senatului a mai precizat că România nu poate accepta faptul că au fost răniți cetățeni și au fost avariate clădiri.

„Trebuie să acționăm ferm, acum, nu doar la nivel declarativ, atât diplomatic, cât și în planul consolidării capacităților de apărare, pentru protejarea cetățenilor și a securității naționale. Mesajul este ferm: România își va apăra teritoriul, cetățenii și valorile, în deplină coordonare cu partenerii din NATO și din Uniunea Europeană”, a mai spus Mircea Abrudean.

Președintele senatului a mai spus că Ministerul Afacerilor Externe a informat Aliații și Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

Reamintim faptul că vineri, 29 mai 2026, în jurul orei 2.00, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. În urma impactului, drona a explodat și a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat.

