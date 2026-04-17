Un motociclist a murit într-un accident grav pe centura Vâlcele-Apahida

Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, joi seara, în urma unui accident produs pe DN Vâlcele, înainte de intersecția cu localitatea Pata.

Echipaje ale IPJ Cluj la locul accidentului rutier de pe DN Vâlcele, unde un motociclist și-a pierdut viața | Foto: IPJ Cluj

Din primele date, bărbatul, din municipiul Cluj-Napoca, se deplasa în direcția localității Vâlcele, moment în care ar fi pierdut controlul asupra motocicletei.

Motociclistul a intrat în coliziune cu un parapet, impactul fiind extrem de violent. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul acestuia. În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

