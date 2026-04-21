Accident feroviar, un tânăr de 21 de ani a fost lovit mortal de tren între Cluj-Napoca și Apahida

Tragedie feroviară în județul Cluj, un tânăr din Dezmir și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren.

Accident feroviar mortal între Cluj-Napoca și Apahida. | Foto: monitorulcj.ro

Un tânăr de 21 de ani a murit lovit de un tren între stațiile Cluj-Napoca Est și Apahida. La fața locului, echipajele de intervenție au constatat decesul unui tânărului care era din localitatea Dezmir.

În urma incidentului, circulația trenurilor pe acel tronson a fost blocată, fiind afectate cursele care tranzitează zona.

Ancheta este în desfășurare

"La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 10.15, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Politie Transporturi Cluj au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar, fiind implicat un tren care circula pe relația Cluj-Napoca-Budapesta, între stațiile CFR Cluj-Napoca Est și Apahida. A fost declarat decesul unui tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Dezmir.

Circulația feroviară este blocată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi stabilite împrejurările în care a avut loc evenimentul." a transmis IPJ Cluj

CITEȘTE ȘI: