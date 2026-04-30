Zborul Cluj - Roma, întârziere de 3 ore. Pasagerii au petrecut 6 ore în aeroport.

Zbor întârziat Cluj - Roma, 30 aprilie 2026 | Foto: monitorulcj.ro





Zborul Cluj - Roma de joi, 30 aprilie, a avut o întârziere de 3 ore. Pasagerii au petrecut 6 ore în aeroport. Inițial, zborul era programat să plece plece la ora 18.20 apoi a fost amânat pentru ora 19.25, ulterior pentru 20.25.

Zbor Cluj - Roma, întârziat | Foto: airportcluj.ro

Mai apoi, zborul a fost întârziat pentru ora 20.50.

Potrivit informațiilor monitorulcj.ro, aeronava ar fi avut o defecțiune tehnică, iar din acea cauză, pasagerii nu au fost lăsați să urce, inițial, în avion.

18.20, ora la care avionul trebuia să plece din Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Aceștia au stat pe pistă, în autobuz, fără ca autobuzul să deschidă ușile pentru ca ei să poată urca în avion.

Voucher mâncare/băutură primit pentru întârziere zborului Cluj - Roma, 30 aprilie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

S-ar fi așteptat o aeronavă de la Timișoara să preia călătorii și să îi ducă.

În cele din urmă, avionul a pornit către Roma aproximativ la ora 21.21.

Aproape 6 ore de stat în aeroport

A fost o situație neplăcută, cu multe ore pierdute, dat fiind faptul că, pasagerilor li s-a recomandat să ajungă la aeroport cu mai mult de trei ore înaintea zborului plus încă cele peste aproape trei ore în plus față de ora decolării au dus la un total de aproape 6 ore petrecute în aeroport. Mult mai mult decât durează zborul în sine.

Pasagerii, sfătuiți să ajungă la aeroport cu mai mult de trei ore înainte zborului Cluj - Roma, 30 aprilie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Totodată și zborul de Catania din această seară a fost întârziat cu aproape o oră. Trebuia să plece din Cluj la ora 20.15.

monitorulcj.ro a cerut reprezentanților WizzAir un punct de vedere, pe care nu l-a primit până la ora publicării articolului

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: