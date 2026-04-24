Ilie Bolojan nu regretă folosirea termenului „șobolan”. „Cei care tolerează furturile distrug resursele!”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu regretă folosirea termenului „șobolan”, explicând că a recurs la această formulare pentru a transmite un mesaj cât mai clar pentru opinia publică.

Imagine generată cu ajutorul AI

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 24 aprilie, că nu regretă folosirea termenului „șobolan”, explicând că a recurs la această formulare pentru a transmite un mesaj cât mai clar pentru opinia publică.

Șeful Guvernului a precizat că a folosit o comparație simplă, ușor de înțeles, pentru a descrie modul în care sunt afectate resursele publice, conform ziare.com.

„Am dat un exemplu simplu. Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțelesul oamenilor. În condițiile în care ai niște bunuri perisabile sau consumabile într-o cămară pentru care ai muncit din greu și ți se distrug, îți dai seama că, oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii”, a declarat premierul la Europa FM.

Critici pentru cei care tolerează furtul

Ilie Bolojan a subliniat că persoanele care tolerează sau încurajează furturile din bunurile statului contribuie direct la risipirea resurselor.

„În condițiile în care ai oameni care sunt pe posturi și tolerează furturile, fac parte din astfel de rețele, acești oameni sunt la capitolul oameni care îți distrug resursele. Un om care încurajează sisteme de corupție, mecanisme de tip sistem cu siguranță nu trebuie să funcționeze în sistemul public”, a spus acesta.

„Era o metaforă”

Premierul a precizat că nu îi place să eticheteze oamenii, însă a insistat că termenul folosit a fost unul metaforic.

„Nu îmi place să calific un om cu apelativul șobolan. Era un exemplu metaforic. Dar devalizarea bugetului public e asemănătoare cu exemplul pe care l-am dat”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Afirmația despre „șobolani” a fost făcută de Ilie Bolojan într-un context mai larg legat de criticile sale la adresa modului în care sunt gestionate resursele statului, în special în domeniul energiei și al companiilor publice. Premierul a folosit metafora „cămară cu șobolani” pentru a descrie situațiile în care bani și resurse sunt irosite sau „consumate” de rețele de interese, pe care le-a asociat inclusiv cu așa-numiții „băieți deștepți” din energie și cu persoane din sistem care blochează investițiile sau profită de lacunele administrative.

