Heineken ® House ajunge la Cluj: locul unde fanii au mai mulți prieteni și un weekend pe măsură (P)

Un hub de întâlnire și socializare pentru fanii fotbalului, pe 25 și 26 aprilie, în zona BT Arena.

Weekend-ul acesta, pe 25 și 26 aprilie, zona BT Arena / Polivalentă devine locul de întâlnire pentru fanii fotbalului. Heineken® House aduce la Cluj un concept experiențial deschis tuturor: un spațiu în care vii pentru joc și atmosferă, dar rămâi pentru oamenii pe care îi întâlnești.

Accesul este liber, iar experiența e gândită ca o alternativă la rutina obișnuită de weekend: mai multă energie, mai multă interacțiune și contexte naturale de socializare.

La Heineken® House, vizitatorii intră direct în atmosfera de joc: foosball, activări cu premii Heineken®, muzică bună și conversații care pornesc de la fotbal și ajung oriunde. Este un spațiu dedicat tuturor fanilor fotbalului, fără invitații sau bilete, în care descoperi rapid că persoana de lângă tine susține aceeași echipă.

Iar asta nu e întâmplător. Conform unui studiu internațional realizat de Focal Data în ianuarie 2026, la cererea Heineken®, 75% dintre fani spun că pasiunea pentru sport sau muzică i-a ajutat să-și facă prieteni noi, iar fotbalul este principalul catalizator al acestor conexiuni. În plus, 82% dintre respondenți spun că momentele de bucurie din sport sunt mai intense atunci când sunt trăite împreună.

Heineken® House face parte din campania globală „Fanii au mai mulți prieteni”, ce reunește pentru prima dată sub același concept parteneriatele brandului din fotbal, Formula 1® și festivaluri de muzică. Platforma este inspirată din cartea “Fanii au mai mulți prieteni”, semnată de David Sikorjak și Ben Valenta, și are la bază ideea că pasiunile comune reprezintă una dintre cele mai rapide căi de a-ți face prieteni noi.

Clujul este prima oprire a acestui turneu național. Heineken® House va mai ajunge ulterior la Iași (1–2 mai), Craiova (9–10 mai) și Brașov (23–24 mai).

📍 Zona BT Arena / Polivalentă, Cluj-Napoca

📅 25–26 aprilie 2026, în intervalul 12:00 - 22:00.

Pentru mai multe detalii și materiale video ale campaniei Heineken® Fanii au mai mulți prieteni, accesați: https://youtu.be/Do8BzdRqUw8

Despre cercetare

Heineken® a derulat un studiu la care au participat 10.000 de fani ai fotbalului, Formula 1® și ai festivalurilor de muzică, cu vârsta legală de consum în țara lor, în Regatul Unit, SUA, Brazilia, Mexic, Italia, Spania, Vietnam, China, Nigeria și Africa de Sud. Studiul a fost efectuat de Focal Data, în ianuarie 2026.

Despre HEINEKEN România

În România, HEINEKEN este prezentă din 2003. Oferim un portofoliu divers de mărci locale și internaționale de bere și cidru, majoritatea produse în cele trei fabrici locale, din Craiova, Ungheni (jud. Mureș) și Miercurea Ciuc. Angajamentul nostru față de piața locală se reflectă nu doar prin diversitatea de branduri, ci și prin acțiunile noastre: avem aproximativ 1.000 de angajați în România, ne aprovizionăm de la furnizori locali cu peste 70% din ingrediente și suntem dedicați agendei noastre de sustenabilitate, ’Brew a Better World - Raise The Bar 2030’.

Despre HEINEKEN

HEINEKEN este The World’s Pioneering Beer Company™. Este lider mondial în dezvoltarea și promovarea brandurilor de bere și cidru premium și fără alcool. Având ca vârf de lance brandul Heineken®, grupul deține un portofoliu de peste 340 de branduri internaționale, regionale, locale și specialități. Cu peste 85.000 de angajați, HEINEKEN creează bucuria de a fi împreună pentru a inspira o lume mai bună. Viziunea companiei este de a modela viitorul berii și dincolo de ea, câștigând inimile consumatorilor. HEINEKEN este o companie dedicată inovației, investițiilor pe termen lung în branduri, disciplinei și managementului eficient al costurilor. Prin programul „Brew a Better World”, sustenabilitatea este integrată în întreaga activitate a companiei. HEINEKEN are o prezență geografică echilibrată, ocupând poziții de lider atât în piețele dezvoltate, cât și în cele emergente, operând fabrici de bere, malțării, unități de producție a cidrului și alte facilități în peste 70 de țări. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei și pe conturile de LinkedIn și Instagram.

