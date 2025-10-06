Univers de Toamnă: OctoBERE Fest, promoții delicioase & reduceri exclusive în luna octombrie pentru petrecerile de final de an (P)



Toamna e aici și ne aduce nu doar frunze ruginii și seri mai lungi, ci și motive bune de a sărbători.



La Hotel Univers din Cluj-Napoca am pregătit o mulțime de surprize care să facă octombrie mai gustos și mai vesel: de la OctoBERE Fest, un weekend dedicat berii și preparatelor de sezon, până la oferte de Early Booking Corporate Party, speciale pentru companiile care își doresc să organizeze din timp petrecerile de final de an.







Dacă ești în căutarea unui loc unde gustul bun, atmosfera festivă și ofertele exclusive se îmbină armonios, la Hotel Univers din Cluj-Napoca vei găsi tot ce îți dorești.



Early Booking Corporate Party: rezervă din timp și bucură-te de avantaje unice



Se apropie luna decembrie și, odată cu ea, perioada în care companiile marchează finalul de an prin evenimente speciale.



Hotel Univers a creat un pachet atractiv pentru organizarea petrecerilor corporate, cu beneficii clare pentru cei care rezervă din timp:



- Discount 10% la meniu pentru rezervările făcute până la 31 octombrie. Bonus rafinat: șampanie de întâmpinare pentru toți invitații, pentru un început festiv și elegant al petrecerii.

- Cadou pentru organizator: persoana care rezervă evenimentul primește un voucher pentru un weekend la Hotel Univers (valabil 6 luni, în limita locurilor disponibile).

- Discount de 12% pentru petrecerile cu peste 100 de invitați.







Este ocazia perfectă de a transforma o simplă întâlnire corporate într-o experiență memorabilă, cu servicii premium și un cadru rafinat. În plus, pentru companii, rezervarea din timp nu înseamnă doar reducere de costuri, ci și liniștea că evenimentul este organizat impecabil.



OctoBERE Fest la Univers, un weekend de toamnă cu gust autentic



Toamna aceasta, Hotel Univers aduce atmosfera festivă în Cluj printr-un eveniment culinar dedicat iubitorilor de bere și preparate tradiționale.



OctoBERE Fest are loc în weekendul 10-12 octombrie, pe terasa închisă a hotelului, și aduce:



- 10% reducere la toate sortimentele de bere;

- Preparat special de sezon: Festin de toamnă - cârnați de sărbătoare cu varză rumenită, o combinație savuroasă care aduce la masă gustul autentic al toamnei.



Va fi un eveniment cu atmosferă relaxată, bună dispoziție și arome delicioase, gândit să adune prieteni și familii în jurul mesei.



Gusturi de sezon la Univers



În fiecare săptămână din octombrie, restaurantul nostru îmbogățește meniul cu surprize culinare inspirate din darurile toamnei:



- Desert special de toamnă: plăcintă cu dovleac, cu ofertă specială 2 porții la preț de 1. Pentru că deserturile sunt și mai bune când le împarți cu prietenii!

- Supă-cremă de dovleac, disponibilă în fiecare miercuri, o alegere delicioasă și reconfortantă pentru zilele răcoroase.

- Promoția deja preferată de mulți dintre voi continuă: 6+1 gratuit la meniul zilei, ideală pentru clienții fideli care cunosc deja priceperea bucătarilor noștri și aleg să ia un prânz gustos și avantajos.









De ce Hotel Univers?



Hotel Univers din Cluj-Napoca este mai mult decât un loc de cazare sau un restaurant: este o destinație unde tradiția întâlnește modernul, iar fiecare experiență culinară sau eveniment este organizat cu atenție la detalii. Restaurantele noastre oferă meniuri variate, cu preparate gândite să satisfacă toate gusturile, de la rețete tradiționale la combinații moderne.

Spațiile pentru evenimente sunt versatile, ideale pentru petreceri corporate, nunți, aniversări sau întâlniri private. Echipa este mereu pregătită să vină cu soluții personalizate, pentru ca fiecare client să se bucure de o experiență perfectă.

În plus, amplasarea hotelului și atmosfera elegantă fac din Univers alegerea ideală atât pentru clujeni, cât și pentru vizitatori.



Rezervă acum și profită de oferte



Octombrie este luna perfectă pentru planuri. Fie că vrei să te bucuri de un weekend cu prietenii la OctoBERE Fest, fie că pregătești o petrecere corporate de final de an, la Hotel Univers vei găsi reduceri și beneficii care transformă orice eveniment într-un succes.

Nu lăsa planurile pe ultima sută de metri! Rezervă din timp, bucură-te de reduceri și permite-ne să facem din evenimentul tău o amintire de neuitat.



Contactează-ne la: 0735.151.523 / 0735.151.524 sau rezervari@universt.ro.

www.universt.ro



Urmărește paginile noastre de social media pentru evenimente și promoții dedicate!



Facebook: https://www.facebook.com/hotel.restaurant.univers.t

Instagram: https://www.instagram.com/univers_t_cluj

TikTok: https://www.tiktok.com/@univers_t_cluj_napoca