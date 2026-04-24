Început de weekend cu temperaturi în creștere și maxime de 16 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 24 aprilie|Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 24 aprilie, valorile termice vor fi în creștere în sud-estul și centrul țării, iar în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.

Cerul va fi variabil, iar izolat vor fi posibile ploi slabe, în timp ce în zonele montane, la altitudini mari, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în zona montană înaltă și în Maramureș, Transilvania și local în Moldova.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 - 22 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade și 10 grade Celsius.

În Cluj, temperaturile maxime vor ajunge la 16 grade Celsius, iar minima termică va indica 4 grade Celsius. Cerul va fi variabil, se vor semnala și înnorări temporare, însă șansele de precipitații vor fi minime. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

Temperaturile vor fi în creștere sâmbătă și duminică, iar cerul va deveni preponderent senin, astfel că maximele termice vor ajunge la 18 – 20 de grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

