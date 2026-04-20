Vreme închisă, temperaturi în schimbare și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de săptămână cu vreme schimbătoare, temperaturi în scădere și șanse crescute de precipitații. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 20 aprilie

Luni, 20 aprilie, vremea se va răci semnificativ în vestul, nordul și centrul țării, iar în celelalte zone temperaturile vor fi similare cu cele din ziua precedentă.

Cerul va fi marcat de înnorări temporare și va ploua pe parcursul zilei în Maramureș, în Moldova și Transilvaniei, local în Crișana și Banat. Pe timpul nopțiii, ploile se vor extinde și vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în zonele montane înalte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane.

În Cluj, maxima zilei va ajunge la 16 grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 5 grade Celsius.

Vremea va fi predominant închisă, cu un cer mai mult noros și șanse crescute de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Pe parcursul săptămânii, vremea va continua să se răcească și va ploua, iar temperaturile maxime vor alterna între 13 – 16 grade Celsius.

