Tânăr din Cluj-Napoca, arestat după mai multe spargeri în magazine. Cât de mare a fost prejudiciul

Un tânăr de 25 de ani din Cluj-Napoca a ajuns în arest preventiv după ce polițiștii l-au identificat ca suspect principal într-o serie de spargeri.

Prejudiciul total în urma jafurilor este de peste 6.000 de lei. Bărbatul a fost depistat în noaptea de 18 aprilie, pe strada Parâng, din Cluj-Napoca. Oamenii legii au observat că semnalmentele acestuia coincid cu cele ale unei persoane căutate în legătură cu mai multe furturi din magazine. După legitimare, tânărul a fost dus la audieri, iar în urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că acesta ar fi implicat în mai multe fapte comise în ultimele săptămâni.

Una dintre spargeri ar fi avut loc la finalul lunii martie, când suspectul ar fi intrat prin efracție într-un magazin alimentar din care a furat aproximativ 1.000 de lei și mai multe pechete de țigări. Potrivit polițiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, tânărul este bănuit că ar fi dat lovitura și în alte trei spații comerciale din municipiu, de unde ar fi sustras bani și diverse bunuri.

Inițial, suspectul ar fi fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, magistrații au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

