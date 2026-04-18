Tânăr la un pas de tragedie după ce a fost urmărit de urs într-o zonă împădurită, și-a abandonat motocicleta ca să scape!

Jandarmii au intervenit pentru salvarea tânărului urmărit de urs într-o zonă împădurită, acesta fiind găsit în stare de șoc, dar fără răni.

Un tânăr de 24 de ani a trecut prin momente de panică după ce a fost urmărit de un urs, într-o zonă împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc. Incidentul a avut loc vineri seara, în jurul orei 19:50. Potrivit Jandarmeriei Române, tânărul se afla în zonă cu motocicleta și a făcut o pauză în momentul în care a observat animalul sălbatic, conform Agerpres.ro.

Speriat, acesta a încercat să fugă, abandonând pe rând bunuri personale, inclusiv motocicleta, pentru a se îndepărta cât mai repede de pericol.

După apelul la 112, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud au intervenit de urgență și au menținut permanent legătura telefonică cu tânărul, care se afla în stare de panică. Intervenția echipajelor a fost îngreunată de terenul accidentat și vizibilitatea redusă, însă în cele din urmă, bărbatul a fost găsit în pădure.

Tânărul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații suplimentare.





Acesta era în stare de șoc și epuizare fizică, însă nu prezenta răni. Tânărul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații suplimentare. Autoritățile reamintesc că, în cazul întâlnirii cu animale sălbatice, este important ca oamenii să evite apropierea și să apeleze imediat numărul de urgență 112.

