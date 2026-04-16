Urs văzut în satul clujean Iclozel. Ce s-a întâmplat cu animalul?

Urs văzut în Iclozel | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Un urs a fost văzut, miercuri seară, 15 aprilie 2026, în apropierea localității Iclozel.

Ce s-a întâmplat cu ursul?

„A fost semnalată aseară, în jurul orei 22.00, prezența unui urs în apropierea localității Iclozel. În scurt timp însă, ursul nu a mai putut fi văzut, revenind, cel mai probabil, în pădure. Au fost trimiși la fața locului jandarmii, care au efectuat verificări în zonă, fără a identifica ursul. Drept urmare, nu s-a emis mesaj RO-Alert. De asemenea, conform protocolului, a fost trimis în zonă și un echipaj SMURD”, a declarat reprezentantul ISU Cluj, pentru monitorulcj.ro.

Potrivit sursei citate, din fericire, nu au fost raportate probleme.

Anul trecut, la începutul lunii octombrie, Prefectura a anunțat că numărul atacurilor de urși în județul Cluj a crescut îngrijorător, iar la acea vreme, instituiile locale căutau soluții legislative pentru a preveni aceste evenimente.

Tot în ocrombrie 2025, Direcția Județeană pentru Protecția Mediului a transmis faptul că în primele 10 luni din 2025 au fost acordate despăgubiri în valoare de 125.000 lei pentru 20 de atacuri ale urșilor care au produs daune.

