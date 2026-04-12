Alegeri parlamentare în Ungaria. Prezență record la vot în rândul maghiarilor. Care este procentul

Ungaria trăiește astăzi, 12 aprilie 2026, una dintre cele mai intense zile electorale din ultimele decenii. Alegerile parlamentare din Ungaria au debutat cu o mobilizare masivă a alegătorilor.

Banner electoral împotriva partidului Tisza / Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

Prezența la urne a depășit nivelurile de la scrutinurile din anii anteriori. Potivit datelor oficiale, citate de HotNews.ro, până la ora 11:00 au votat aproape 38% dintre alegători, cu peste 12 puncte procentuale mai mult decât la alegerile din 2022. Cozile s-au format încă de la primele ore atât în marile orașe, cât și la secțiile din străinătate, iar sociologii vorbesc deja despre o posibilă prezență record la nivel național.

Actualul premier al Ungariei, Viktor Orbán a transmis pe pagina sa de Facebook că mobilizarea ridicată ar trebui să fie un semnal pentru susținătorii săi. Liderul partidului Fidesz a îndemnat electoratul conservator să iasă la vot și susține că doar partidul său poate garanta securitatea și stabilitatea țării.

La polul opus, rivalul lui Orbán, Péter Magyar, liderul partidului Tisza, afirmă că „se va scrie” istorie în această zi de vot. Magyar a vorbit despre importanța alegerilor de astăzi, și a spus că cetățenii vor vota „între Est și Vest”. De asemenea, candidatul le-a cerut votanților să semnaleze orice nereguli întâlnite pe parcursul procesului electoral.

Orașele mari ale Ungariei, fruntașe în mobilizare

Presa maghiara notează că cele mai mari creșteri în rândul participării la vot se înregistrează în orașe și municipii reședință de județ, în timp ce comunele mici au avut un ritm mai lent. Analiștii sunt de părere că acest dezechilibru poate fi un motiv de îngrijorare pentru partidul Fidesz, care este mai puternic în zonele rurale.

În paralel, votul prin corespondență a atins, la rândul său, niveluri ridicate, cu zeci de mii de buletine în plus față de alegerile precedente, semn al interesului crescut al diasporei.

Alegerile din Ungaria, de interes și în afara granițelor

Scrutinul din Ungaria este privit cu interes de Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia, pe fondul pozițiilor controversate adoptate de guvernul Orbán în politica externă și al promisiunilor opoziției de a reorienta țara spre un parcurs mai clar pro-occidental.

Urnele se închid la ora 19:00 (ora locală), iar primele rezultate parțiale sunt așteptate în cursul serii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

