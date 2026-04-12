Zi importantă pentru Ungaria! Duminică au loc alegerile parlamentare. Orban se confruntă cu o opoziție puternică

Duminică, 12 aprilie, poporul maghiar va alege partidul care va ajunge la guvernarea statului.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, se confruntă cu o competiție electorală dificilă înaintea alegerilor parlamentare de duminică.

Principalele opțiuni pentru alegători sunt partidul lui Viktor Orban, cel care a fost la conducere în ultimii 16 ani, și cel condus de Peter Magyar, favorit la câștigare după primele ore ale alegerilor.

Potrivit informațiilor oficiale citate de presa ungară, interesul pentru vot este mult mai ridicat decât ultima dată: în primele trei ore ale dimineții au votat 16,89% dintre alegători, mult mai mult decât 10,31%, cum era în urmă cu patru ani.

Și pariurile făcute pe platforma Polymarket îl dau ca și câștigător pe Magyar. La ora 10:00, era estimată o probabilitate de 82% ca Peter Magyar să devină următorul premier al Ungariei.

Cu toate acestea, Viktor Orban, după ce a votat, a declarat că este pregătit pentru o nouă victorie electorală: „Sunt aici ca să câștig. Europa se îndreaptă spre o criză majoră, avem nevoie de o unitate națională solidă ca să rezistăm la crizele care vin”, a spus el.

