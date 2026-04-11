Clujenii, la ultimele cumpărături de Paște, în piața volantă de lângă Parcul Central. Emil Boc: „Găsiți tot ce vă doriți”.

În Sâmbăta Mare, clujenii au mers pentru ultimele cumpărături, la piața volantă de lângă Parcul Central „Simion Bărnuțiu”.

Clujenii, la piața volantă pentru cumpărăturile de Paște

Mai mulți clujeni, inclusiv primarul Emil Boc, au fost, sâmbătă după-amiza, în prag de Paște, la cumpărături în piața volantă de lângă Cluj Arena.

Cumpărături de Paște la piața volantă din Cluj-Napoca

„În prag de Paște, susținem piața volantă de la stadion ca un loc în care clujenii se întâlnesc cu producătorii locali și cu gustul autentic al produselor proaspete și sănătoase. Este mai mult decât o piață, este o punte între comunitate și oamenii care, cu grijă și muncă, aduc pe mesele noastre produse de calitate. Dacă vreți să cumpărați produse proaspete și de calitate pentru masa de Paște, eu vă fac o recomandare. Să veniți la piața volantă de lângă stadion (Cluj Arena - n. red.), de la producătorii noștri locali. Găsiți absolut tot ce vă doriți, la prețuri destul de bune pentru a avea o masă de Paște sănătoasă. Susținem și economia locală. Vă așteptăm cu drag, iar în același timp vă urez sărbători fericite și frumoase, dragi clujeni”, a spus Emil Boc.

Zeci de oameni au fost prezenți la piața volantă de lângă Cluj Arena pentru a face ultimele cumpărături de Paște.

