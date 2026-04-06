Schimbare radicală a vremii: temperaturi în scădere, ploi și ninsori la munte. Clujul, sub Cod galben de vânt puternic.

Vremea se răcește semnificativ: vor fi ploi și ninsori în zonele montane, iar temperaturile vor fi în scădere. Județul Cluj se află sub avertizare meteo de vânt puternic.

Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări de vreme rea.

Temperaturile se vor situa sub normalul perioadei.

Schimbare radicală a vremii: temperaturi în scădere, ploi și ninsori la munte

Până joi, 9 aprilie, ora 10:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță intensificări ale vântului, vreme rece și precipitații mixte. De asemenea, la munte va ninge, se va depune strat de zăpadă și va viscoli.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10...15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp.

De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

Clujul, sub Cod galben de vânt puternic

Județul Cluj se află, luni, sub avertizare meteo Cod galben de vânt puternic.

Avertizarea meteo este valabilă până la luni seara, ora 21:00.|Sursa: ANM

În Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90...100 km/h, potrivit ANM.

Juudețul Cluj se află sub avertizare Cod galben de vânt puternic până marți seara, ora 21:00.

