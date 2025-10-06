Doi clujeni, arestați prevetiv după ce au snopit în bătaie un bărbat și au amenințat cu cuțitul în magazin

Doi tineri care au bătut un șofer în parcarea unui magazin din comuna Călățele au fost arestați preventiv, iar alte trei persoane au fost puse sub control judiciar.

Cinci bărbați au crezut că pot să facă legea junglei în comuna Călățele din județul Cluj.

Bărbat snopit în bătaie de cinci „sălbatici” în parcarea unui magazin

Aceștia i-au distrus mașina unui bărbat de 40 de ani, în parcarea unui magazin din Călățele, după care l-au bătut atât de rău încât a trebuie să fie dus la spital.

„La data de 4 octombrie 2025, în jurul orei 12.15, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat de 40 de ani, despre faptul că în timp ce se afla în parcarea unei unități comerciale din localitatea Călățele, mai multe persoane necunoscute ar fi distrus, prin lovire cu obiecte contondente, geamurile și elemente caroseriei unui autoturism, după care ar fi exercitat acte de violență asupra unui bărbat de 52 de ani, acesta necesitând transportul la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Ulterior, aceleași persoane ar fi pătruns în unitatea comercială, unde, folosind obiecte contondente, ar fi adresat amenințări cu acte de violență, în prezența angajaților și a mai multor clienți, după care au părăsit imediat locul. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție care au constatat că cele sesizate se confirmă”, a transmis IPJ Cluj.

Doi „sălbatici” din Călățele, arestați preventiv, iar alți trei puși sub control judiciar

Cei cinci bănuiți au vârste cuprinse între 16 și 33 de ani.

În urma administrării probatoriului și prezentării celor cinci persoane în fața instanței de judecată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Huedin a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de un tânăr de 22 de ani, cercetat pentru distrugere, lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„De asemenea, pe numele unui tânăr de 26 de ani a fost dispusă aceeași măsură preventivă, acesta fiind cercetat pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pe numele altor trei persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, a transmis IPJ Cluj, luni, șase octombrie 2025.

