Emil Boc, mesaj pentru Jandarmeria Română: „Clujul vă mulțumește! România are nevoie de voi.”

Primarul Emil Boc a transmis un mesaj de apreciere cu ocazia aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române.

Mesaj de apreciere pentru jandarmi, la 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române.

Edilul a amintit că instituția a fost înființată în anul 1850, printr-un act semnat de domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica. Evenimentul aniversar a fost marcat la Cluj-Napoca, într-un cadru oficial, dedicat recunoașterii activității jandarmilor.

În mesajul său, Emil Boc a evidențiat profesionalismul și devotamentul cadrelor din Jandarmerie, subliniind impactul direct al activității acestora asupra siguranței orașului. „Clujul vă mulțumește. România are nevoie de voi”, a transmis primarul pe pagina sa de Facebook.

Primarul a punctat că nivelul ridicat de siguranță din Cluj-Napoca este rezultatul colaborării dintre instituții și al muncii constante depuse de forțele de ordine. „Activitatea dumneavoastră se vede, se simte și este apreciată”, a mai declarat edilul. La final, Emil Boc a transmis felicitări jandarmilor și le-a urat succes în misiunile viitoare, cu ocazia aniversării Jandarmeriei Române.

