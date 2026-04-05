Germania reintroduce armata obligatorie. Cum văd românii stagiul militar?

Tinerii bărbați germani trebuie să ceară acordul armatei pentru absențe lungi din țară.

Conform noii legi a serviciului militar din Germania, bărbații cu vârste cuprinse între 17 și 45 de ani vor trebui să solicite aprobare pentru șederi în străinătate mai lungi de trei luni, a confirmat Ministerul Apărării pentru dpa sâmbătă, 4 aprilie 2026, în urma unor relatări de presă, potrivit Agerpres.ro.

Administrația cancelarului Friedrich Merz a adoptat la sfârșitul anului trecut o lege pentru a reintroduce serviciul militar - inițial cu caracter voluntar - într-un efort de a crește numărul trupelor.

Legea, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, este un răspuns la amenințarea reprezentată de Rusia, Germania fiind în urmă în ceea ce privește obiectivele de recrutare ale NATO.

Programul este destinat să contribuie la creșterea numărului de soldați din Bundeswehr - armata germană - de la 180.000 la 260.000, cu o forță de rezervă suplimentară care urmează să ajungă la 200.000.

Toți adolescenții vor primi un chestionar după împlinirea vârstei de 18 ani, ca prim pas pentru a evalua adecvarea și motivația lor de a servi în armată. Bărbații sunt obligați să completeze formularul, în timp ce pentru femei completarea respectivului formular este voluntară.

Ziarul Frankfurter Rundschau a relatat că bărbații au nevoie de aprobarea Bundeswehrului pentru călătorii lungi în străinătate.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a confirmat existența acestei reguli, dar a spus că „aprobarea se consideră de la sine înțeleasă câtă vreme serviciul este voluntar”.

Armata trebuie să știe cine petrece perioade lungi în străinătate, a insistat purtătorul de cuvânt, dar a refuzat să precizeze câte aprobări au fost solicitate de la începutul anului.

El a mai menționat că regula este în vigoare încă din perioada Războiului Rece, dar nu a fost niciodată aplicată cu strictețe.

Ce cred românii despre armata obligatorie?

Conform unui sondaj Avangarde, dat publicității în ianuarie 2026, aproape jumătate dintre români vor armată obligatorie.

Serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus în România în percepția a 49% dintre intervievați, în timp ce 47% resping această ipoteză, iar 4% „nu știu/nu răspund”.

Diferențele dintre urban și rural la întrebarea privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu sunt de maximum 10%: da - 57% urban, 48% - rural; nu - 39% urban, 49% rural; „nu știu/nu răspund” - 4% urban, 3% rural.

Potrivit aceluiași sondaj, la întrebarea referitoare la „înarmarea rapidă a României, pentru a-și consolida capacitatea de apărare”, 71% dintre respondenți au răspuns afirmativ, în timp ce 22% nu sunt de acord, iar 7% „nu știu/nu răspund”.

Românii din mediul urban susțin necesitatea înarmării în proporție de 75%, față de 60% cei din mediul rural, 17% dintre cei din mediul urban și 35% din mediul rural o resping, iar restul (8% urban, 5% rural) „nu știu/nu răspund”.

De nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA sunt mulțumiți 36% dintre români, iar 56% nu sunt mulțumiți și 8% „nu știu/nu răspund”.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 27 - 30 decembrie 2025, pe 1.000 de subiecți, populație adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României. Marja maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de plus/minus 3,4%. În anumite cazuri, suma procentelor poate fi diferită cu plus/minus 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

