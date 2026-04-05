Tradiții și obiceiuri de Florii. Ce nu e bine să faci?

De Florii, creștinii ortodocși sărbătoresc intrarea lui Iisus în Ierusalim.

Florii 2026. Tradiții și superstiții de Duminica Floriilor | Foto: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Tot atunci sunt sărbătoriți cei care poartă nume de flori.

În acest an, sărbătoarea este pe 5 aprilie și se celebrează în duminica dinaintea Paștelui. Românii urmează mai multe tradiții și obiceiuri.

Duminică, 5 aprilie 2026, creștinii ortodocși din România sărbătoresc Floriile. Aceasta sărbătoare marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, moment în care a fost întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic, simbol al biruinței și al speranței.

În tradiția populară, Floriile sunt sărbătorite cu o serie de obiceiuri și datini, păstrate cu sfințenie mai ales în mediul rural. Este o zi cu dublă semnificație: religioasă, dar și personală, întrucât sunt sărbătoriți toți cei care poartă nume de flori – de la Florin, Florina, până la Violeta, Narcisa, Crina sau Iris.

Numele sărbătorii este cunoscut și ca Duminica Patimilor sau Duminica Floriilor Patimilor Domnului. Începând cu seara de Florii, în toate bisericile din țară se organizează slujbe speciale, numite denii.

O altă denumire a Floriilor este și „Nunta urzicilor”. În perioada aceasta înfloresc urzicile, nefiind însă comestibile și semnifică apropierea sfârşitului postului Paștelui.

Duminica Floriilor are ca însemnătate intrarea Domnului în Ierusalim, pe un măgar, așteptat de oameni cu flori, ramuri de măslin, de finic și multe aclamații.

Potrivit unei legende, salcia s-ar fi transformat în punte peste un râu pentru Maica Domnului, ajutând-o la continuarea drumului. Drept mulţumire, Fecioara Maria a sfințit planta. În zilele noastre, creştinii strâng crenguţe de salcie, pe care le duc, spre a fi sfințite, la biserică. Deseori acestea sunt așezate lângă icoane, pentru protecția și sănătatea celor din casă.

Se mai obișnuiește punerea acestor crenguțe la pomii fructiferi şi la vie, ca să dea mai mult rod, sau la stupi, pentru protecția albinelor. Pentru creșterea cât mai frumoasă și înaltă a cânepei, se rup crenguțe cât mai lungi.

De Florii e dezlegare la pește, fapt pentru care acesta nu ar trebui să lipsească de pe masa de sărbătoare.

Nu este recomandat să te speli pe cap, deoarece ar putea fi rezultatul unei albiri premature. Dacă este neapărat, te poți spăla, dar numai cu apă sfințită.

Conform tradiției, aceluia care se împărtăşeşte de Florii i se poate împlini orice dorinţă îşi va pune în gând, atunci când se apropie de preot.

Fetele care vor să-şi întâlnească sufletul-pereche sunt sfătuite să fiarbă busuioc în apă la miezul nopţii şi să se spele pe cap cu acea apă, apoi să o toarne la rădăcina unui copac înflorit, înainte de răsărit.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

