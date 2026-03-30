Vremea se menține instabilă în Cluj, ploi și temperaturi modeste, maxime de 14 grade

Astăzi, cerul va fi predominant noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate ploi, mai ales în a doua parte a zilei. Precipitațiile vor fi în general slabe, dar pot apărea pe intervale extinse. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative.

Prognoza meteo pentru luni, 30 martie

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 13–14 grade Celsius, în timp ce minima va coborî spre 4–6 grade Celsius. Senzația termică va fi ușor mai scăzută în perioadele cu ploaie.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne instabilă și în zilele următoare, cu alternanțe între perioade cu soare și episoade de precipitații.

Maximele termice vor continua să varieze în jurul valorilor de 12–15 grade Celsius.

