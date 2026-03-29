Vreme instabilă, vânt și ploi cu maxime de 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă: meteorologii anunță vânt puternic și precipitații în toată țara. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 29 martie|Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 29 martie, cerul va fi mai mult noros, va ploua pe arii extinse în jumătatea estică a țării și pe suprafețe mai mici în rest.

La munte, precipitațiile vor fi mixte: se vor semnala ploi, ninsori și lapoviță la altitudini mai mari de 1.600 m. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 - 8 grade Celsius.

În Cluj, vremea rămâne închisă, cu șanse crescute de precipitații. Maximele zilei vor atinge 11 grade Celsius, iar minima termică va indica 7 grade Celsius.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

În continuare, pe parcursul săptămânii viitoare, vremea va fi capricioasă, vor predomina ploile și temperaturile mai reduse, astfel că maximele termice vor varia între 12 – 14 grade Celsius.

