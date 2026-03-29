RESTRICȚII de circulație AZI în tot Clujul pentru Maratonul Internațional 2026. Pe unde NU SE CIRCULĂ?

Maratonul internațional desfășurat duminică, 29 martie, la Cluj-Napoca, aduce restricții de circulație pe străzile municipiului și circulație pe trasee deviate pentru mijloacele de transport în comun. Pe unde NU se circulă?

Cu ocazia ,,Maratonului Internațional Cluj-Napoca”, desfășurat duminică, 29 martie 2026, în intervalul orar 5.30 - 16.00, vor avea loc restricții de circulație în centrul orașului pe traseul competiției.

Traseul este următorul:

- Cluj Arena (start) - str. Splaiul Independenței - str. Uzinei Electrice - Aleea Stadion – str. George Coșbuc

– Calea Moților – str. Petru Maior – Piața Lucian Blaga - str. Napoca

– str. Universității – str. Mihail Kogălniceanu - str. Baba Novac – str. I.C. Brătianu – str. Universității

– Piața Unirii (latura de Sud) - Bulevardul Eroilor – str. Baba Novac – str. Iuliu Maniu – Piața Unirii (latura de Est și Sud) – str. Napoca

– Piața Lucian Blaga - str. Petru Maior - str. Memorandumului – Bulevardul 21 Decembrie 1989 (întoarcere la Instituția Prefectului – Județul Cluj)

– str. Memorandumului – str. Emil Isac – str. Barițiu (întoarcere la intersecția cu str. Regele Ferdinand)

– str. Cardinal Iuliu Hossu - str. George Coșbuc – aleea principală a Parcului Central Simion Bărnuțiu – str. George Coșbuc - str. Splaiul Independenței (întoarcere la Opera Maghiară)

– Pod Napoca - Bulevardul 1 Decembrie 1918 (întoarcere la intersecție cu str. Miraslău)

– str. Giuseppe Garibaldi – alee pietonală malul stâng a râului Someș – Pod Rozelor - alee pietonală malul drept a râului Someș – str. Pandurilor – str. Splaiul Independenței – Pod Garibaldi – str. Gavril Muzicescu – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – Pod Napoca – str. Splaiul Independenței - Cluj Arena (Sosire).

Cu excepția mijloacelor de transport în comun CTP, circulația rutieră va fi închisă pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, latura de Nord a Pieței Unirii, str. Memorandumului și Calea Moților.

Deschiderea circulaţiei rutiere se va face astfel:

pe tronsonul str. Napoca – Piaţa Unirii – Bulevardul Eroilor - de la ora 12.30;

pe tronsonul Calea Moților – str. Petru Maior – Piața Lucian Blaga - de la ora 12.40;

pe tronsonul Bulevardul 21 Decembrie 1989 – strada Memorandumului - de la ora 13.00.

Trasee deviate pentru mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca

Liniile de transport în comun afectate vor circula pe trasee deviate, după cum urmează:

Linia 9 (str. Bucium – P-ța Gării):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul, strada Horea, Piața Gării. Se suspendă stația Central. Se alocă stația Victoria, stația Piata Avram Iancu și stația Pod Traian.

RETUR: Traseul rămâne neschimbat.

Linia 19 (P-ța Mihai Viteazul – str. E. Quinet):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul. Se suspendă stația Central. Se alocă stația Victoria, stația Piata Avram Iancu și stația Pod Traian.

RETUR: Traseul rămâne neschimbat.

Linia 28B (P-ța Mihai Viteazul – VIVO):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fântânele – str. Alexandru Vlahuță - P-ța 14 Iulie – str. Octavian Goga - str. General Dragalina - P-ța M.Viteazul. Se suspendă stația Parcul Central. Se alocă stația Dragalina Sud.

RETUR: Traseu rămâne neschimbat.

L29S – (Drumul Sfântul Ioan – Piața Mihai Viteazul)

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul. Se suspendă stația Central. Se alocă stația Victoria, stația Piata Avram Iancu și stația Pod Traian.

RETUR: Traseul rămâne neschimbat.

Linia 30 (Grigorescu – str. Aurel Vlaicu):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fântânele – str. Alexandru Vlahuță - P-ța 14 Iulie – str. Octavian Goga - str. General Dragalina - P-ța M. Viteazul – str. Cuza Vodă – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Aurel Vlaicu. Se suspendă următoarele stații: Hotel Radisson Blue, Calea Moților, Memorandumului Sud, Victoria. Se alocă stația Dragalina Sud, stația Piața Mihai Viteazu Sud.

RETUR: Din B-dul 21 Decembrie 1989, pe strada Regele Ferdinand – str. General Dragalina – strada Octavian Goga – Piața 14 Iulie – strada Alexandru Vlahuță – strada Fântânele – strada Mirăslău – strada Paul Ioan. Se suspendă următoarele stații: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, stația Chios. Se alocă stațiile: Central, Dragalina Nord.

Linia 42 (P-ța Mihai Viteazul – Câmpului):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul. Se suspendă stația Central, P-ta Miihai Viteazu Sud. Se alocă stația Victoria, stația Piata Avram Iancu și stația Pod Traian.

RETUR: Traseul rămâne neschimbat.

Linia 44 (Grigorescu - Unirii):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fântânele – str. Alexandru Vlahuță - P-ța 14 Iulie – str. Octavian Goga - str. General Dragalina - P-ța M.Viteazul – str. Cuza Vodă – P-ța Avram Iancu – str. Dorobanților – A Vaida Voievod – Unirii. Se suspendă stația Parc Central. Se alocă stația Dragalina Sud.

RETUR: Traseu rămâne neschimbat.

Linia M 26 (Cetatea Fetei – P-ța Mihai Viteazul) Pe ambele sensuri: Com. Florești – Calea Florești – Pod Calvaria (capăt linie). În această perioadă, abonamentul de Florești și biletul validat pe linia M26 rămâne valabilă pe L9, L29S, L24, L24B pe tronsonul Calea Florești – Memorandumului.

Linia 101 (Bucium – P-ța Gării) - curse efectuate cu autobuze pe linia 101A:

TUR Bucium – Primăverii – Calea Mănăștur – Calea Moților – Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul – str. Horea – P-ța Gării. Se suspendă stațiile: Plopilor Sud, Uzinei Electrice, Cluj Arena, Parcul Central și stația George Barițiu. Se alocă stațiile: Calea Mănăștur, Agronomia, Calea Moților, Memorandumului, Victoria, statia Piata Avram Iancu si statia Pod Traian.

RETUR: Din P-ța Gării – str. I.L. Caragiale – str. Horea – str. Regele Ferdinand – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului – Calea Moților – Calea Mănăștur – str. Primăverii – Bucium. Se suspendă stațiile: Opera Maghiara Est, Splaiul Independenței, Sala Sporturilor și stația Plopilor Nord. Se alocă stațiile: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Fabrica de Bere, Grădini Mănăștur.

Linia 102 se suspendă

Pe linia 100 vor circula tramvaie

