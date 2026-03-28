Trecem la ora de vară: ziua de duminică, cea mai scurtă din an

În noaptea de sâmbătă spre duminică, România trece la ora de vară: schimbarea orei are loc în fiecare an, în ultimul weekend din luna martie. Această schimbare importantă poate provoca dificultăți serioase de concentrare și oboseală din cauza perturbării somnului, avertizează specialiștii.

România trece la ora de vară: cum ne afectează schimbarea orei?

În 2026, România trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie.

Ceasurile se dau înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 devine 04:00. Această zi de duminică va fi cea mai scurtă din an, având doar 23 de ore.

Așadar, în perioada verii, România va fi cu 3 ore înainte față de Timpul Universal Coordonat, trecând la Ora de vară a Europei de Est.

Prin introducerea orei de vară, s-a urmărit folosirea mai eficientă a luminii naturale a Soarelui și reducerea consumului de energie.

Această schimbare a fost aplicată, pentru prima dată, în timpul Primului Război Mondial, în 1916.

Nu toate statele folosesc în acest moment ora de vară: țările ecuatoriale și cele tropicale nu aplică această oră, deoarece durata zilei este egală de-a lungul anului. Nici China și nici Japonia nu folosesc ora de vară.

Ora de vară în România

În România, ora de vară a fost introdusă în anul 1932, în intervalul 22 mai - 2 octombrie. Din 1933 și până în 1940, ora de vară era introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie.

Între anii 1941 și 1979, în România nu s-a mai folosit ora de vară. Începând cu anul 1979 și până în 1996, cu unele excepții, ora de vară se introducea de la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui septembrie.

Din 1997, se trece la ora de vară începând cu ultima duminică din luna martie până în ultima duminică din luna octombrie.

Propuneri de a elimina schimbarea sezonieră a orei în UE

La nivelul Uniunii Europene (UE), directiva care reglementează trecerea la ora de vară a intrat în vigoare în 2001.

Un proiect de lege, publicat în 2018, propunea ca statele membre ale UE și țările afiliate să nu mai recurgă la schimbarea sezonieră a orei.

La 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea sprijinirii proiectului de directivă a Comitetului UE pentru a opri schimbarea orei în UE. În condițiile care au urmat, cauzate de pandemia de coronavirus și de criza energetică, nu toate țările membre și-au făcut cunoscute deciziile, iar o hotărâre finală a fost amânată.

La 20 octombrie 2025, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat pe rețelele de socializare că Spania va propune Uniunii Europene să pună capăt definitiv schimbării orei, subliniind că economiile de energie care justificau odinioară schimbarea orei sunt în scădere și atrăgând atenția asupra impactului pe care această schimbare o are asupra sănătății și bunăstării populației.

Dezbaterea privind renunțarea în UE la trecerea la ora de vară continuă, fără să fie luată o decizie finală de eliminare a practicii.

Cum ne afectează schimbarea orei?

Un studiu din 2019, publicat în Journal of Biological Rhythms și coordonat de Till Roenneberg, profesor de cronobiologie la Universitatea din Munchen, susține că trecerea la ora de vară perturbă ritmul circadian, provocând oboseală, somnolență și scăderea atenției.

Totodată, poate apărea o ușoară creștere a riscurilor de atacuri cerebrale, probleme cardiace și accidente rutiere/de muncă, în special în prima săptămână.

Efectele asupra somnului și soluțiile medicilor

Pentru a face față acestor probleme, specialiștii recomandă câteva soluții practice:

*Să ne culcăm cu 10 minute mai devreme în săptămâna dinaintea schimbării

*Să ne expunem la lumina naturală în timpul zilei

*Să facem pauze scurte de somn de maxim 20 de minute dacă apare somnolența

*Să menținem o rutină constantă de somn, cu culcare până la ora 23:00.

