Deputatul Ungureanu, după victoria în instanță cu Rafila, fostul ministru al Sănătății: „5 ani m-a hărțuit. Nu trebuie să dăm mil. € prietenilor lui Rafila”.

După ce a câștigat definitiv în instanță împotriva lui Alexandru Rafila, Emanuel Ungureanu a spus că tot acest proces a însemnat pentru el cinci ani în care a fost hărțuit de fostul ministru al Sănătății.

Emanuel Ungureanu: „5 ani de zile m-a hărțuit Alexandru Rafila"

Deputatul Emanuel Ungureanu de la USR a câștigat definitiv procesul cu fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila (actualmente deputat PSD) pentru denunțarea contractului de consultanță de 21 de milioane de euro cu Organizația Mondială a Sănătății.

Reporterul monitorulcj.ro a luat legătura cu Emanuel Ungureanu pentru câteva reacții după decizia definitivă a instanței.

Deputatul USR a spus că, practic, a fost „atacul” unui ministru - Alexandru Rafila, la adresa unui parlamentar din Comisia de Sănătate - Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Este grav ce a făcut Alexandru Rafila”

„Ce a făcut domnul Rafila e mult mai grav. Conform Constituției, Parlementul are control asupra Executivului (Guvernului - n. red), iar toate criticile pe care le-am ridicat eu cu privire la activitatea acestui ministru au venit din perspectiva unui vicepreședinte în Comisia de Sănătate, eu aveam această funcție la acea dată. Rafila a contestat rolul constituțional al unui parlamentar să aibă control asupra activității lui de ministru și de încălcare gravă a Constituției sau o necunoaștere a ei. Este și o victorie a redării autorității Parlementului, care trebuie să fie un organ de control asupra Executivului”, a declarat Emanuel Ungureanu, vineri, 27 martie 2026, pentru monitorulcj.ro.

Am dorit să aflăm și dacă, la câteva ore după decizia definitivă, Alexandru Rafila i-a plătit sau nu lui Emanuel Ungureanu, cheltuielile de judecată în valoare de de 7.381 de lei.

„El (Alexandru Rafila - n. red) a mai plătit o parte din cheltuielile anterioare. Eu am câștigat acum după încă alte patru termene. Dar până la această oră (aproximativ ora 16 - n. red.), deși l-am somat prin avocat să îmi plătească și ultima sumă (7.381 de lei - n. red.), încă nu mi-a trimis banii”, a mai spus Emanuel Ungureanu.

L-am întrebat pe deputatul USR dacă este încrezător că va câștiga și la Parchetul European împotriva lui Alexandru Rafila.

„România ar trebui să fie încrezătoare. E miza banului european, care a fost risipit. Vorbim de cei peste 20 de milioane de euro dați către Organizația Mondială a Sănătății pe niște cereri complet absurde. Aproape un milion de euro din acea sumă, Rafila a scris-o în contract că ar fi pentru Ministerul Sănătății să primească din partea OMS sprijin pentru a cartografia căile de acces în spitalele din România, însă noi suntem la un Google distanță de a afla asta gratis, nu contra cost. Acesta e doar un exemplu. Rafila a cerut din nou bani pentru chestiuni unde s-a mai accesat fonduri”, a mai precizat Ungureanu.

Emanuel Ungureanu: „Nu trebuie să dăm milioane de euro unor prieteni ai lui Rafila ca să ne spună ce știm deja”

Deputatul USR a spus că și actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) este și el responsabil de contractul de consultață cu OMS.

„El a semnat (Alexandru Rogobete - n. red), contractul de consultanță cu Organizația Mondială a Sănătății, când era secretar de stat în Ministerul Sănătății. Că l-a pus Rafila să facă asta sau nu… mă rog, aceasta este o chestiune să spunem între ei, dar din punct de vedere legal, o răspundere o are inclusiv actualul ministru al Sănătății, domnul Rogobete, care ne explica îndelung în aceste zile cum ne ajută pe noi OMS să constatăm ceea ce știm toți. Că avem zone unde sunt prea puțini medici și zone unde sunt prea mulți, dar și o lipsă acută de asistente. Pentru asta nu trebuie să dăm niște milioane de euro unor prieteni ai lui Rafila ca să ne spună care ne sunt nevoile în sănătate, care sunt clare din avion pentru toată lumea. Sper că Parchetul European își va face treaba în această speță, în interesul României, nu al meu”, a mai explicat deputatul USR.

Emanuel Ungureanu: „A fost o luptă a mea, ca să arăt abuzurile unui ministru. Nu am nimic personal cu Rafila”

Emanuel Ungureanu a precizat că nu are nimic personal cu Alexandru Rafila.

„Instanța a stabilit foarte clar că nu este vorba de un război personal între mine și Rafila, așa cum a vrut el să îl prezinte, ci vorbim despre doi oameni în funcții publice, cu atribuții diferite. Instanța a stabilit de mai multe ori că Rafila a încercat să îmi suprime dreptul meu constituțional. Asta este extrem de grav. Nu a fost un conflict între persoanele fizice Ungureanu și Rafila. A fost o luptă a mea, ca să arăt abuzurile unui ministru. Eu nu l-am atacat pentru că e PSDist, iar atacurile foarte dure pe care le-am avut împotriva sa, pe care le-am recunoscut și în instanță au vizat funcția lui, nu persoane”, a mai spus Ungureanu.

Deputatul USR a menționat că Alexandru Rafila a mers până la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a trage de timp și că a fost hărțuit timp de cinci ani de fostul ministru al Sănătății.

