Parcul Feroviarilor din Cluj, nominalizat la Bienala Națională de Ahitectură

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL) a anunțat că nominalizarea Parcului Feroviarilor din Cluj la Bienala Națională de Arhitectură arată că rezultatele vin când investițiile publice se fac prin concursuri deschise.

Parcul Feroviarilor din Cluj este nominalizat la Bienala Națională de Arhitectură 2025

Amenajarea Parcului Feroviarilor din Cluj-Napoca a obținut o nominalizare la Bienala Națională de Arhitectură 2025.

„Parcul Feroviarilor din Cluj este nominalizat la Bienala Națională de Arhitectură 2025, secțiunea «Altfel». Am coordonat concursul internațional de soluții și proiectul pe vremea când eram la primărie. E unul dintre proiectele de care sunt cel mai mândru”, a spus deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit liberalului, nominalizarea confirmă că atunci când investițiile publice se fac prin concursuri deschise, rezultatele vin.

Ovidiu Cîmpean: „Ce a funcționat la Cluj poate funcționa în toată România”

„De asta susțin la nivel național un program de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții în orașe prin concursuri de soluții. Am discutat cu ministrul Dragoș Pîslaru pe acest subiect și promovăm aceste concursuri și prin platforma M100, pe care am înființat-o. Ce a funcționat la Cluj poate funcționa în toată România”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

„Proiectul își propune integrarea râului Someș, ca axă ecologică a parcului, acesta devenind o componentă sistemului ecologic al acestuia. Acestui concept de renaturalizare a malurilor Someșului i se alătură propunerile de amenajare a unor zone umede, care devin principalul atractor al parcului. Integrate într-un sistem simplu de colectare a apelor pluviale, zonele umede, alături de râul Someș, devin elementele dinamice ale parcului, încurajând apariția vegetației și faunei specifice. Prin caracterul lor natural, aceste locuri își propun evocarea atmosferei și calităților intrinseci a unor spații existente deja de-a lungul râului Someș, în zonele situate în amonte și aval de oraș”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook - Revista Arhitectura.

Prin proiectul de revitalizare a Parcului Feroviarilor, acest spațiu verde a redevenit una dintre cele mai atractive zone verzi ale Clujului. Obiectivul investiției de peste 9 milioane de euro a constat în amenajarea suprafeței de 5,3 hectare, integrarea malului drept al Someșului mic în arealul de mobilitate și recreere din zonă, dar și modernizarea străzii Parcul Feroviarilor.

Amenajările cuprind

alei pietonale de acces pentru toate categoriile de utilizatori

spații plantate cu vegetație

arbori și arbusti

instalare gazon

iluminat general si arhitectural cu sistem LED

mobilier urban pentru odihnă sau pentru activităţi recreative

În cadrul proiectului au fost plantați 555 de arbori, 32.500 de arbuşti şi 5.500 de bucăţi flori perene.

De asemenea, cele două pasarele pietonale peste râul Someş creează noi trasee de traversare a zonei pe direcția est-vest.

Lucrările de modernizare a Parcului Feroviarilor au fost realizate de Nord Conforest SA & Eco Garden Construct SRL, în urma unui concurs internațional de soluții.

