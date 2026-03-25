Alertă de vreme rea! Vânt puternic, ploi și ninsori în zonele montane.

Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare meteo de vreme rea pentru următoarea perioadă: revin ninsorile, ploile și vijeliile.

Schimbare radicală a vremii: revin ninsorile și ploile

Schimbare radical a vremii: temperaturile scad, revin ploile și ninsorile.

Se vor semnala intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă, potrivit anunțului făcut de Administrația Națională de Meterologie (ANM).

Atenționearea meteo intră în vigoare joi, 26 martie, de la ora 12:00 și vizează întreg teritoriul țării până luni, 30 martie, ora 10:00.

Sursa: ANM

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...55 km/h.

La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h.

De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent, potrivit ANM.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20...25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

