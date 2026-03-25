Temperaturi în creștere și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme în schimbare, maxime de 16 grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 25 martie

Miercuri, 25 martie, temperaturile se vor situa în continuare ușor peste cele specifice datei din calendar.

Cerul va avea înnorări, izolat și trecător în sudul țării, dar și în zona montană va ploua slab, iar la altitudini de peste 1.700 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în vestul teritoriului și la munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 - 18 grade Celsius, iar cele minime între -3 și 9 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi preponderant închisă, cu înnorări persistente, însă cu șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului. Maxima termică va ajunge la 16 grade Celisus, iar minima va indica 2 grade Celsius.

În zilele următoare maxima termică va urca până la 18 grade, însă vremea va rămâne capricioasă, iar la finalul săptămânii va ploua.

