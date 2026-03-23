IULIUS lansează TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action (Summitul Orașelor din România), în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) (P)

IULIUS lansează TILIA – Today's Ideas and Leadership In Action (Summitul Orașelor din România), în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

IULIUS anunță lansarea TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action (Summitul Orașelor din România), o inițiativă națională, dedicată soluțiilor concrete pentru dezvoltarea orașelor din România. Dezvoltată prin Fundația IULIUS, TILIA marchează începutul unui demers anual de dialog și colaborare pentru dezvoltarea urbană.

TILIA Summitul orașelor din România vizual

IULIUS lansează o nouă inițiativă națională dedicată soluțiilor concrete pentru dezvoltarea orașelor din România

Prima ediție a TILIA, Summitul Orașelor din România va avea loc la Iași între 23 și 24 aprilie 2026

Peste 300 de lideri din administrație, investiții și finanțare, arhitectură și societate civilă se reunesc la Iași pentru a discuta despre planificare urbană și mobilitate, parteneriate public-private și locuire accesibilă

BERD, unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din România și lider în regenerare urbană și real estate sustenabil, se alătură TILIA ca partener strategic pentru a aduce soluții practice, gata de finanțare pentru orașe mai verzi și mai incluzive

Foster + Partners, renumit birou internațional de arhitectură, aduce în premieră pentru România o expoziție la Palatul Culturii din Iași. Va putea fi vizitată între 7 aprilie și 3 mai 2026.

Prima ediție a Summitului Orașelor din România va reuni, pe 23–24 aprilie 2026, la Palatul Culturii din Iași, peste 300 de primari, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului academic și ai societății civile, pentru a construi împreună soluții aplicabile pentru o viață mai bună în orașele României. Summitul va fi completat de o expoziție de arhitectură în premieră națională care va putea fi vizitată la Palatul Culturii, între 7 aprilie și 3 mai.

Ambiția inițiativei este de a deveni un reper anual de referință pentru toți actorii implicați în transformarea orașelor din România – un spațiu de dialog în care viziunea urbană este conectată direct cu mecanismele concrete de finanțare și implementare, pentru a genera soluții reale și colaborări care pot fi puse în practică.

Raluca Munteanu, Director Dezvoltare, IULIUS

„De multe ori vorbim despre orașe fie în termeni de viitor, fie privind înapoi. Prin TILIA ne dorim să aducem conversația în prezent, către ce putem face concret, astăzi, pentru orașele în care trăim. Am gândit acest demers ca un cadru în care administrații, investitori, arhitecți, mediul academic și societatea civilă lucrează împreună, nu doar pentru a genera idei, ci pentru a le transforma în soluții aplicabile, bazate pe exemple reale, pe aplicarea lecțiilor învățate și pe schimbul bunelor practici” a declarat Raluca Munteanu, Director Dezvoltare, IULIUS.

„Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este încântată să fie partenerul IULIUS în TILIA, aducând orașele României în prim-plan și colaborând pentru a trasa direcții concrete către spații urbane mai verzi, standarde de locuire mai ridicate și comunități mai incluzive. Suntem bucuroși să ne punem expertiza la dispoziție pentru a sprijini implementarea acestei inițiative", a declarat Victoria Zinchuk, BERD Head of Office, România.

Victoria Zinchuk, BERD Head of Office, România

Future Proof: expoziția arhitecturală Foster + Partners (7 aprilie - 3 mai, Palatul Culturii, Iași)

Unul dintre momentele cheie ale primei ediții este Future Proof de Foster + Partners, prezentată în premieră pentru România. Recunoscut la nivel mondial pentru proiecte emblematice pe șase continente și construcții în peste 45 de țări, Foster + Partners va aduce, la Palatul Culturii din centrul Iaşului, 30 de machete, modele 3D ale unor proiecte internaționale reprezentative.

Vernisajul expoziției va avea loc pe 7 aprilie, iar lucrările vor putea fi văzute până pe 3 mai, oferind publicului larg, dar și profesioniștilor din domeniu, oportunitatea de a explora decenii de arhitectură și urbanism de referință mondială, de la Apple Park la Great Court din British Museum, Reichstag (clădirea nouă a Parlamentului din Berlin, Germania) precum și masterplanuri pentru orașe întregi.

Maximilian Zielinski, Senior Partner, Foster + Partners

„Aceasta este o oportunitate extraordinară de a prezenta peste cinci decenii de activitate ale studioului nostru locuitorilor din Iași — în interiorul unei clădiri remarcabile, Palatul Culturii. Expoziția pune în lumină abordarea noastră, dintotdeauna definită de un angajament orientat spre viitor față de inovație și design responsabil" a declarat Maximilian Zielinski, Senior Partner, Foster + Partners.

Expoziția reflectă abordarea Foster + Partners asupra arhitecturii și urbanismului, construită pe parcursul a peste cinci decenii, în jurul unui design responsabil, adaptabil și sustenabil. De la intervenții asupra clădirilor istorice, la masterplanuri pentru orașe și sisteme urbane cu emisii reduse de carbon, proiectele prezentate explorează modul în care infrastructura, energia și spațiile publice pot contribui la dezvoltarea unor comunități reziliente.

În cadrul summitului TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, expoziția va fi completată de un masterclass susținut de echipa Foster + Partners, oferind arhitecților, urbaniștilor și factorilor decizionali oportunitatea de a dialoga direct despre aplicarea acestor principii în proiecte reale.

Compania IULIUS parcurge o etapă strategică şi colaborează cu Foster + Partners în două proiecte aflate în dezvoltare: remodelarea ansamblului mixt Palas de lângă Palatul Culturii din Iaşi şi viziunea privind reconversia urbană a 38 de hectare foste industriale din zona centrală a Constanței.

Summitul Orașelor din România: de la viziune la implementare (23-24 aprilie 2026, Palatul Culturii, Iaşi)

Prima ediție a Summitului Orașelor din România este construită în jurul ideii că orașele se transformă atunci când viziunea și implementarea sunt abordate împreună.

Prima zi, 23 aprilie – Viziune și design urban – explorează principiile care stau la baza orașelor vibrante și orientate către oameni, cu perspective internaționale și studii de caz în regenerare urbană.

A doua zi, 24 aprilie – Finanțare și implementare – mută discuția de la viziune către mecanisme concrete: finanțarea proiectelor urbane, structurarea parteneriatelor publice-private și soluții pentru una dintre cele mai presante provocări urbane - locuirea accesibilă.

Agenda integrală este disponibilă pe site-ul oficial TILIA Summitul Orașelor din România.

Pe scena principală, reprezentanți ai băncilor comerciale, ai instituțiilor financiare internaționale de dezvoltare alături de experți în politici publice vor dezbate provocările actuale ale orașelor, de la finanțare la cadrul legislativ, cu obiectivul de a genera soluții care apoi pot fi preluate de către toți actorii implicați.

În paralel, pe a doua scenă, Cities in the Making: Design, Culture and Nature explorează forțele care modelează caracterul unui oraș – de la arhitectură și industrii creative, la sănătate mintală și infrastructura verde.

###

Despre TILIA – Today's Ideas and Leadership In Action

TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, Summitul Orașelor din România - este o inițiativă dezvoltată de grupul IULIUS, prin Fundația IULIUS, dedicată soluțiilor concrete pentru dezvoltarea orașelor din România.

TILIA este concepută ca un demers anual, care reunește administrații publice, investitori, instituții financiare, arhitecți, mediul academic și societatea civilă într-un cadru de dialog și colaborare orientat către implementare.

TILIA își propune să devină un reper pentru colaborarea între actorii implicați în dezvoltarea urbană din România.

www.tilia-summit.ro

Despre Fundația IULIUS

Fundația IULIUS este inițiativa prin care Grupul IULIUS susține dezvoltarea sustenabilă a comunităților, prin proiecte dedicate educației, protecției mediului și creșterii calității vieții urbane, contribuind la orașe mai bine conectate la nevoile oamenilor.

DESPRE IULIUS

Compania IULIUS este dezvoltator și operator real-estate specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Portofoliul său cuprinde peste 320.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium). Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual peste 73 de milioane de vizite.

Compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 240.000 mp, în care sunt prezente peste 140 de companii și unde lucrează peste 29.000 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni.

https://iulius.ro/

Despre Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și a inițiativei antreprenoriale în peste 40 de economii de pe trei continente. Banca este deținută de 77 de țări, precum și de Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții. Investițiile BERD vizează crearea unor economii competitive, bine guvernate, verzi, incluzive, reziliente și integrate în regiunile în care activează.

BERD este un investitor instituțional de referință în România, investind peste 12,4 miliarde de euro în 591 de proiecte în țară. În 2025, Banca a înregistrat un volum record de afaceri anuale de 955 de milioane de euro — al patrulea an consecutiv de creștere — plasând România ferm în rândul primelor cinci țări de operațiuni ale BERD.

Sectorul de Real Estate reprezintă un pilon central al activității de investiții corporative a Băncii. Prin intermediul echipei sale dedicate de Real Estate, BERD abordează deficitul persistent de infrastructură comercială, logistică, hotelieră și rezidențială modernă și eficientă energetic din regiunile sale de activitate. Banca a sprijinit peste 250 de proiecte imobiliare, cu un portofoliu curent de peste 2,4 miliarde de euro și investiții cumulate de peste 5,7 miliarde de euro, contribuind la crearea unor spații urbane mai verzi și mai reziliente.

https://www.ebrd.com/home/what-we-do/where-we-invest/romania.html

Despre Foster + Partners

Foster + Partners este studio global de arhitectură, urbanism și design, ancorat în principiile sustenabilității, fondat acum peste cincizeci de ani, în 1967, de către Norman Foster. De atunci, el și echipa din jurul său au construit o practică internațională cu o reputație mondială pentru design atent și inovator, activând ca un studio unitar, divers etnic și cultural. Studioul integrează competențele arhitecturii cu cele ale ingineriei — atât structurale, cât și de mediu —, ale urbanismului, designului interior și industrial și multe altele; mediul de lucru colegial seamănă cu o universitate compactă. Această diversitate de competențe le permite să abordeze o gamă largă de proiecte, în special pe cele de complexitate și anvergură considerabile.

https://www.fosterandpartners.com/

###

Pentru detalii suplimentare, contactați contact@tilia-summit.ro