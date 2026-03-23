Vreme instabilă și maxime de 13 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de săptămână cu vreme capricioasă și maxime de 13 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 23 martie| Foto: monitorulcj.ro

Luni, 23 martie, vremea va fi schimbătoare.

Cerul va fi mai mult noros, va ploua local în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în celelalte regiuni.

La munte, la altitudini de peste 1.400 m, pe alocuri vor fi precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-estul țării

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 7 grade Celsius.

În Cluj, vom avea parte de o zi marcată de instabilitate – soare și nori. Soarele sporadic va face loc înnorărilor locale, iar maxima zilei nu va depăși 13 grade Celsius, în timp ce minima va indica 2 grade Celsius.

Vântul va sufla slab și moderat, iar șansele de preicipitații vor fi reduse.

Vremea va rămâne instabilă, iar spre finalul săptămânii își vor face apariția și ploile.

