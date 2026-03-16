Temperaturi ridicate și șanse crescute de precipitații. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

În timp ce în sudul și vestul țării maximele termice se vor situa între 15-17 grade Celsius, în zona Transilvaniei temperaturile vor scădea ușor.

Valorile termice maxime vor avea oscilații ușoare în perioada 16 - 29 martie, la nivel național, iar mercurul din termometre va ajunge la 17 grade în Banat și Crișana, timp în care probabilitatea de apariție a precipitațiilor va avea o tendință de creștere din data de 18 martie, reiese din prognoza de specialitate, publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Transilvania, în intervalul 16 - 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 9 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie.

Din data de 21 martie, temperatura aerului va crește treptat, astfel încât maximele vor avea valori de 8 - 13 grade. Temperaturile minime vor oscila ușor, cu o medie a valorilor cuprinsă între -3 și 2 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până în jurul datei de 25 martie, apoi va crește ușor.

La munte, valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi medii ale maximelor cuprinse între 0 și 4 grade, cu cele mai coborâte în intervalul 19 - 21 martie, respectiv minime ce se vor situa între -6 și -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și, din nou, după data de 22 martie, potrivit ANM.

Sursa: accuweather.com

În Cluj, maximele termice nu vor depăși 14 grade în următoarele două săptămâni, iar vremea va deveni capricioasă, cu înnorări temporare, intensificări ale vântului în zonele montane ale județului și posibile precipitații.

Anterior, Administrația Națională de Meteorologie anunța că luna aprilie poatye veni cu schimbări bruște de temperatură: răcire a vremii, precipitații și posibile ninsori.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

