Serviciul CBS News Radio se închide, după aproape 100 de ani de funcționare

Grupul CBS își închide serviciul de știri radio, care furniza buletine de știri către sute de posturi din Statele Unite, după aproape un secol de funcționare.

Toți angajații acestei secții vor fi concediați, au anunțat redactorul-șef al CBS News, Bari Weiss, și președintele Tom Cibrowski, într-un mesaj transmis AFP vineri. Întrebați despre numărul de posturi afectate, compania nu a răspuns.

„Evoluția strategiei de programare a posturilor de radio, combinată cu o situație economică dificilă, face imposibilă menținerea acestui serviciu”, au explicat ei.

CBS News Radio face parte din CBS News, divizia de știri a canalului de televiziune național american CBS.

Reducerile de la CBS News Radio fac parte dintr-un plan de restructurare care afectează întregul CBS News, care a refuzat să ofere cifre specifice. Potrivit mai multor media, aproximativ 6% dintre cei circa 1.100 de angajați își vor pierde locurile de muncă.

Serviciul de știri a acoperit numeroase evenimente majore, în special Debarcarea din Normandia din 6 iunie 1944, în timpul căreia corespondentul de război Charles Collingwood a fost înrolat în trupele aliate.

Potrivit unei surse, serviciul va înceta definitiv operațiunile la sfârșitul lunii mai.

Numită în fruntea CBS News în octombrie, jurnalista de opinie Bari Weiss, considerată de dreapta, a lansat o restructurare a personalului, creând preocupări că aceasta va influența linia editorială a grupului, împingând-o mai mult spre dreapta.

În august anul trecut, Skydance a primit aprobarea autorității de reglementare în telecomunicații din SUA, FCC, pentru achiziția Paramount Global, compania-mamă a CBS, după ce s-a angajat să implementeze modificări editoriale cerute de președintele Donald Trump.

