20 de ani de Mitropolie la Cluj: 11 ierarhi vor sâvărși slujba Liturghiei de Buna Vestire

La 25 martie 2006, la sărbătoarea Bunei Vestiri, lua ființă Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Arhiepiscopia Clujului va marca cei 20 de ani de existență a Mitropoliei printr-o serie de evenimente speciale.

20 de ani de Mitropolie la Cluj: Sobor de ierarhi de Buna Vestire|Foto: Mitropolia Clujului

Pentru a sărbători 20 ani de existență a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopia Clujului va organiza o serie de manifestări care să marcheze acest jubileu din istoria ei.

Evenimentele vor debuta marți, 24 martie 2026, la ora 18.00, cu slujba Pavecerniței Mari și a Litiei, în Catedrala Mitropolitană.

În continuare, la Muzeul Mitropoliei Clujului va avea loc o seară culturală în cadrul căreia vor fi prezentate publicului volumele de „Omilii catehetice” ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, potrivit informării publicate de Mitropolia Clujului.

Miercuri, 25 martie 2026, de praznicul Bunei Vestiri, începând cu ora 9.30, un sobor de 11 ierarhi va săvârși Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în prezența credincioșilor, a personalităților din lumea culturală și academică, dar și a reprezentanților autorităților civile și militare din întreaga Mitropolie.

Astfel, la Catedrala Mitropolitană, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de 11 ierarhi:

*IPS ANDREI, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,

*IPS IOSIF, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale,

*PS IGNATIE, Episcopul Hușilor,

*PS IUSTIN, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului,

*PS BENEDICT, Episcopul Sălajului,

*PS TIMOTEI, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei,

*PS MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord,

*PS SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului,

*PS TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului,

*PS GHERONTIE HUNEDOREANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei

*PS TEOFIL DE IBERIA, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

În seara zilei de miercuri, de la ora 18.00, la Sala Radio,situată în incinta sediului Radio România Cluj, va avea loc concertul „Tradiții clujene, de Buna Vestire”.

Sesiune științifică la Muzeul Mitropoliei

Evenimentele se vor încheia vineri, 27 martie 2026, de la ora 11.00, cu Sesiunea științifică națională intitulată „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”, organizată la Muzeul Mitropoliei Clujului care, în perioada 24 martie – 19 aprilie, va găzdui o expoziție foto-documentară.

Oratoriul Bizantin de Paști – Patimile și Învierea Domnului, la Opera Națională Cluj

Tot în seria manifestărilor prilejuite de împlinirea a 20 de ani de existență a Mitropoliei Clujului, vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 18.30, în Sala mare a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, va avea loc Concertul vocal-simfonic „Oratoriul Bizantin de Paști – Patimile și Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, realizat în parteneriat de cele două instituții clujene.

Evenimentul nașterii noii mitropolii transilvănene este ancorat în viziunea și voința istorică exprimată de Sfântul Ier. Andrei Șaguna, de Octavian Goga sau de Patriarhul Miron Cristea. De asemenea, ziua de 25 martie a devenit, prin actul providențial al restaurării Mitropoliei Clujului, o sărbătoare pentru întreaga Transilvanie, ea marcând momentul întronizării primului Mitropolit, Bartolomeu Anania, iar după 5 ani a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei.

