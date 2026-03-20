De ce a picat site-ul Curții de Apel Cluj? Explicația instituției.

Reprezentanții Curții de Apel Cluj au explicat de ce a picat site-ul instituției, vital pentru justițiabilii din patru județe.

Curtea de Apel Cluj a explicat de ce nu a fost funcțional site-ul instituției

Site-ul Curții de Apel Cluj nu a fost funcțional ieri, joi, 19 martie 2026, iar astăzi, vineri, 20 martie, platforma funționează iar.

De ce nu a funcționat site-ul Curții de Apel Cluj?

Reporterii monitorulcj.ro au cerut un punct de vedere de la Curtea de Apel Cluj pentru a afla cum și de ce s-a întâmplat.

„În data de 19.03.2026, în jurul orei 10.00, pagina de internet a Curţii de Apel Cluj a devenit indisponibilă. La aceeaşi dată, ora 10.34, a fost contactat Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care a comunicat verbal că în zona lor de acoperire se desfășoară lucrări, fără a preciza locația sau durata acestora. Pagina de internet a fost monitorizată pe întreaga perioadă, iar Departamentul IT al Curții de Apel Cluj a efectuat inclusiv verificări asupra echipamentelor din sala serverelor, constatând că acestea sunt operaționale. În dimineața zilei de 20.03.2026, întrucât pagina de internet a instanţei nu era încă funcțională, a fost contactat din nou STS pentru verificarea echipamentelor care furnizează serviciul de internet necesar funcționării site-ului. În urma acestor verificări, au fost identificate unele deficiențe la nivelul STS, remediate în cel mai scurt timp de către STS. Astfel, la data de 20.03.2026, ora 09.23, pagina de internet a Curții de Apel Cluj a devenit operațională”, au transmis reprezentanții CA Clui, vineri, 20 martie 2026, pentru monitorulcj.ro.

Aceștia au mențioat că, din considerente de securitate cu privire la protejarea datelor din infrastructura Ministerului Justiției, serviciul de internet necesar funcționării paginii este asigurat prin infrastructura Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Curtea de Apel Cluj nu a fost anunțată de STS că pică site-ul

„În ceea ce priveşte incidentul din data de 05.03.2026, când s-a constatat, cu ocazia desfăşurării Conferinţei de presă referitoare la prezentarea Raportului de activitate a Curţii de Apel Cluj pe anul 2025, că pagina de internet a Curții de Apel Cluj nu este funcțională, vă informăm că acesta a fost cauzat de lucrări de reparație efectuate de STS la tronsonul de fibră optică prin care este furnizat serviciul de internet. În urma acestor incidente, Curtea de Apel Cluj a emis o adresă catre STS prin care s-au solicitat explicaţii punctuale, fiind subliniată necesitatea notificării Curtii în caz de apariţie pe viitor a unor probleme similare, pentru a putea fi aduse la cunostinţa publicului în timp util”

Reamintim faptul că site-ul Curții de Apel Cluj oferă accesul „digital” la dosare în lucru, în judecată; unde sunt anunțate termene și documente din dosare.

Raza de activitate a Curți de Apel Cluj cuprinde patru județe, fiecare cu judecătoriile arondate:

Cluj: Tribunalul Cluj și judecătoriile arondate (Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla).

Bistrița-Năsăud: Tribunalul Bistrița-Năsăud și judecătoriile arondate (Bistrița, Năsăud, Beclean).

Sălaj: Tribunalul Sălaj și judecătoriile arondate (Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou).

Maramureș: Tribunalul Maramureș și judecătoriile arondate (Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Dragomirești, Târgu Lăpuș)

CITEȘTE ȘI: