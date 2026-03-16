Vreme însorită și maxime de 15 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de săptămână cu vreme însorită și maxime de 15 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 16 martie

Luni, 16 martie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice datei din calendar.

Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în regiunile extracarpatice. Trecător, în zonele montane înalte vor fi posibile precipitații slabe mixte, iar noaptea, izolat va ploua slab în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 - 17 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 5 grade Celsius.

În Cluj, avem parte de un început de săptmână cu vreme frumoasă și temperaturi în creștere. Astfel, maxima zilei va ajunge la 15 grade Celsius, vântul va sufla slab și moderat, iar șansele de precipitații vor fi minime. Minima termică va indica -1 grad Celsius.

Pe parcursul săptămânii, temperaturile scad treptat și vor varia între 14 și 11 grade Celsius, vremea va deveni mai capricioasă, cu înnorări și intensificări ale vântului.

