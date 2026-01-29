Bărbat arestat preventiv la Cluj pentru pornografie infantilă. A distribuit peste 300 de clipuri cu minori.

Tribunalul Cluj a decis arestarea preventivă a unui bărbat cercetat pentru pornografie infantilă.

Un bărbat a fost arestat la Cluj pentru că ar fi distribuit sute de materiale pornografice cu minori | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Este vorba de un bărbat de 32 de ani, care în februarie 2024, ar fi realizat și stocat în telefonul său mobil o înregistrare video cu o persoană vătămată minoră aflată în ipostaze sexuale explicite.

Bărbatul a distribuit sute de materiale pornografice cu minori

De asemenea, în aceeași lună, bărbatul ar fi întreținut acte sexuale cu persoana vătămată minoră, context în care ar fi realizat alte înregistrări video, pe care le-ar fi stocat și deținut în același dispozitiv mobil.

„Ulterior, acesta ar fi distribuit, prin intermediul unei rețele de socializare, materialele video cu victima minoră . Cercetările au reliefat că, în perioada martie 2024 – ianuarie 2026, acesta ar fi procurat, stocat, deținut și ar fi distribuit, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, peste 340 de înregistrări video și fotografii reprezentând materiale pornografice cu minori”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, marți, 27 ianuarie 2026, bărbatul a fost reținut de procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, iar ieri, 28 ianuarie, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

