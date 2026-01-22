Sute de clujeni au încercat preparatul-vedetă din noua locație Bite Me Korea din Iulius Mall (P)

La Iulius Mall Cluj, surprizele continuă și în acest an, cu noi inaugurări. Recent, în food court, s-a deschis restaurantul Bite Me Korea, ce propune o varietate de corndogi reinterpretați. În ziua inaugurării peste 700 de clujeni au degustat deliciile pregătite în noua locație.

Noua locație Bite Me Korea aduce mai aproape de pasionații culturii K-pop unul dintre cele mai populare preparate coreene: corndog-ul reinterpretat. Cu texturi și topping-uri speciale, învelit într-un aluat dens cu panko, cuburi de cartofi crocanți sau orez expandat și asezonați cu sosuri dulci, picante ori mild, corndogii de la Bite Me Korea fac furori. În ziua deschiderii locației din Iulius Mall, peste 700 de clujeni au încercat faimoasele produse.

Din meniul Bite Me Korea puteți alege Corndog Clasic, cu panko și ketchup, Special, cu panko și sos ranch, Potato Dog, cu cartofi, Spicy dog, cu sos cheddar, pudră Cheetos Flamin' Hot sau Crispy rice dog, cu rice puffs. Pentru cei care doresc să încerce mai multe sortimente, există opțiunea Signature Box, cu trei sortimente, sau Pocket Menu, ce conține un corndog și o porție de cartofi. În meniu se regăsesc, de asemenea, cartofi prăjiți și sosuri speciale pentru corndog.

Vino și tu în Iulius Mall și descoperă unul dintre cele mai populare preparate, la Bite Me Korea!

CITEȘTE ȘI: