Klyn Matcha, noul brand local lansat în Iulius Mall Cluj: ritual japonez autentic cu un twist contemporan (P)

Proiectele IULIUS sunt o punte de lansare pentru antreprenorii cu idei îndrăznețe, care își doresc să aducă în fața publicului noi concepte și experiențe. O astfel de afacere locală este și Klyn Matcha, cea mai nouă locație din Iulius Mall Cluj, care propune o îmbinare a ritualul japonez al matcha-ului cu arome contemporane.

Klyn Matcha este un nou brand local, creat de două tinere clujence, care și-au dorit să promoveze un stil de viață echilibrat și modern, în care băutura matcha devine un ritual zilnic și un statement de lifestyle. În meniu se regăsesc produse pregătite conform rețetelor originale, cu un twist contemporan de arome, precum: Klyn Matcha, Salted Vanilla Matcha Latte, Cherry Velvet Matcha, Berry Banana Matcha, Raspberry Rose Matcha și Ube Matcha. De asemenea, brandul oferă opțiunea „make your own matcha”, pentru clienții care doresc să își personalizeze băutura.

Locația pune accent pe experiență și calitate, astfel încât fiecare vizitator descoperă o îmbinare armonioasă între ritualul japonez al matcha-ului, arome moderne și o estetică minimalistă, urbană. Klyn Matcha a luat naștere din dorința de a crea un spațiu modern dedicat matcha-ului premium, reinterpretat într-o formă accesibilă, fresh și vizual recognoscibilă.

Deschiderea Klyn Matcha în Iulius Mall marchează lansarea oficială a brandului, conceput ca un matcha bar contemporan, dedicat celor care caută alternative premium la cafea și experiențe diferite.

Matcha își are originile în China, în timpul dinastiilor Tang și Song, devenind de-a lungul timpului un simbol cultural, utilizat în ceremonia ceaiului. Planta din care se obține pudra de matcha este cultivată printr-o metodă specială, fiind ținută la umbră, proces care îi oferă gustul inconfundabil și un conținut bogat de antioxidanți, cofeină și aminoacizi.