CCR taie din puterile procurorului-șef al DIICOT. Polițistul judiciar nu mai poate fi scos din funcție printr-o simplă semnătură.

Curtea Constituțională a României a decis că procurorul-șef al DIICOT nu mai poate retrage discreționar avizul unui ofițer de poliție judiciară, măsură care ducea automat la încetarea activității acestuia.

CCR taie din puterile procurorului-șef al DIICOT|Foto: diicot.ro

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit, miercuri, că este neconstituțional articolul din lege care precizează că ofițerul sau agentul de poliție judiciară își încetează activitatea în cadrul structurilor de poliție specializate în combaterea criminalității organizate după retragerea avizului conform al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Decizia, luată în unanimitate, limitează o putere considerată excesivă și obligă la respectarea unor proceduri clare, informează Spotmedia.ro

CCR a admis o excepție de neconstituționalitate privind modul în care era reglementată retragerea „avizului conform” dat de procurorul-șef al DIICOT polițiștilor judiciari. Curtea a stabilit că această retragere nu poate produce efecte de la sine, ci trebuie să respecte regulile generale prevăzute de legea privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

Cu alte cuvinte, o singură semnătură nu mai este suficientă pentru a scoate un polițist judiciar din activitate, conform deciziei publicate miercuri de CCR.

Polițiștii judiciari sunt ofițeri și agenți din Poliția Română care primesc, temporar, o calitate specială: aceea de a face cercetare penală sub coordonarea procurorilor.

Conform CCR, prevederile criticate permiteau ca retragerea avizului conform al procurorului-șef al DIICOT să ducă automat la încetarea activității polițistului judiciar în cadrul structurilor specializate de combatere a criminalității organizate, fără existența unei proceduri clare și predictibile. Acest lucru contravine art. 1 alin. (5) din Constituție, care impune respectarea principiului legalității.

„Curtea a reținut că dobândirea calității de organ de cercetare al poliției judiciare, promovarea și eliberarea în/din această funcție nu poate deroga de la exigențele constituționale relevate în jurisprudența sa referitoare la statutul polițistului, desemnarea în această funcție implicând o modificare a raportului de serviciu al polițistului, ce se manifestă prin atribuțiile specializate circumscrise efectuării activităților de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de cercetare penală, prin subordonarea față de procuror, și elemente de salarizare specific”, se arată în argumentația prezentată de CCR.

După decizia Curții Constituționale, un polițist judiciar poate fi scos din funcție doar printr-o procedură administrativă clară, desfășurată potrivit legii poliției judiciare (Legea nr. 364/2004), nu printr-o decizie unilaterală a șefului DIICOT, notează sursa citată.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie.

