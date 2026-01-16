Alertă meteo de vreme rea! Clujul, vizat de o nouă avertizare Cod galben de ger, polei și precipitații mixte.

Gerul revine în România. Județul Cluj este vizat de o atenționare meteo de ger, polei și precipitații mixte.

Gerul revine în România: Județul Cluj este vizat de o atenționare meteo de ger, polei și precipitații mixte|Foto: monitorulcj.ro

Informarea de vreme geroasă este valabilă pentru intervalul 16 ianuarie, ora 10:00 - 21 ianuarie, ora 10:00.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, temperaturile vor scădea semnificativ.

Vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului sunt prognozate până miercurea viitoare la nivelul întregii țări, conform prognozei actualizate de meteorologii ANM.

Astfel, vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în rest, iar noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor.

Județul Cluj se află sub atenționare Cod galben de ger, polei și precipitații mixte, valabilă de vineri seara și până sâmbătă dimineața, ora 10:00.

Sursa: ANM

Temperaturile minime se vor situa, în general, între -18 și -8 grade, iar în nordul și în centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania, iar în Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori. Se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40 - 60 km/h.

Informarea de vreme geroasă este valabilă de vineri 16 ianuarie, ora 10:00 și până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00.

