Vreme rece cu maxime de 3 grade. Județul Cluj, sub Cod galben de burniță și polei.

Vremea se menține capricioasă, cu temperaturi în scădere. Zona joasă a județului Cluj este vizată de o atenționare Cod galben de burniță și polei.

Prognoza meteo pentru vineri, 16 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 16 ianuarie, valorile termice vor fi în scădere în regiunile extracarpatice și în depresiunile din estul Transilvaniei.

Maximele termice se vor situa între -12 și 6 grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între -16 și -1 grad Celsius.

Pe parcursul nopții de vineri spre sâmbătă, procesul de răcire va continua și se va extinde în toate regiunile țării.

În Cluj, până la ora 9:00, este valabilă o avertizare Cod galben emisă de meteorologi pentru zona joasă a județului.

Mai exact, sunt vizate localitățile: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

Astfel, se va semanala local ceață asociată cu burniță sau ploaie slabă ce va depune izolat polei și va reduce vizibilitatea sub 200 m.

Maximele termice ale zilei vor fi de 3 grade Celsius, iar minima termică va indica -11 grade Celsius.

De sâmbătă, maximele termice vor fi negative, astfel că vremea se va răci semnificativ.

