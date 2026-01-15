Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Cluj-Napoca. 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.

Joi, 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită și la Cluj-Napoca.

15 Ianuarie este ziua în care românii omagiază cultura națională și valoarea artistică lăsată drept moștenire de către Mihai Eminescu, poetul național al României.

Astăzi, 15 ianuarie 2026, la Teatrul Național Cluj-Napoca, a avut loc o ceremonie prin care a fost marcată Ziua Culturii Naționale, respectiv 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.

Alocuțiunile, depunerile de jerbe de flori și mini-recitalurile elevilor au readus în prim-plan frumusețea poeziei eminesciene și valoarea patrimoniului cultural românesc. După ceremonie, a avut loc un recital de poezie și muzică în interiorul Teatrului Național Cluj-Napoca.

Emil Boc: „Clujul este ceea ce este datorită ADN-ului cultural”

La eveniment a fost prezent primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc care a transmis un mesaj: „Fără cultură nu avem libertate, iar fără libertate nu avem democrație. Cultura este temelia democrației și comunității noastre. Clujul este ceea ce este astăzi datorită ADN-ului cultural pe care îl are.”.

Evenimentul, organizat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj, a fost un prilej de reflecție, respect și recunoștință față de moștenirea culturală românească.

La eveniment a fost prezent și prefectul județului Cluj-Maria Forna.

Maria Forna, alături de doamna subprefect Maria Buzaș-Fekete, domnul subprefect Florentin Burz, de oficialități civile, militare și religioase precum și alături de numeroși clujeni, au celebrat astăzi Ziua Culturii Naționale și au adus un omagiu poetului Mihai Eminescu, la împlinirea a 176 de ani de la nașterea „Luceafărului poeziei românești”.

Prefectul Maria Forna: „Cluj-Napoca este un loc privilegiat pentru a vorbi despre cultură.”

„Ziua Culturii Naționale este o zi dedicată reflecției asupra valorilor care ne definesc ca popor și care dau profunzime identității noastre. Celebrăm această zi la data nașterii poetului Mihai Eminescu, cel care a dat limbii române una dintre cele mai înalte expresii ale sale (…) Cluj-Napoca este un loc privilegiat pentru a vorbi despre cultură. Oraș al universităților, al marilor biblioteci, al teatrelor, al muzeelor, al manifestărilor publice, Clujul este un spațiu al dialogului intelectual și al creației vii. Astăzi, cultura clujeană este prezentă, activă și recunoscută la nivel național și internațional.

Aici, în inima Transilvaniei, cultura a fost mereu un liant între comunități, un spațiu al respectului reciproc și al conviețuirii. Diversitatea culturală a Clujului nu este doar o realitate istorică, ci o resursă pentru viitor, care ne arată că identitatea națională se construiește prin dialog, nu prin excludere”, a spus Maria Forna.

Legătura dintre poetul Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale este una profundă. Poetul a fost și rămâne o emblemă a culturii române, un simbol al identității noastre naționale. Versurile sale, pline de lirism și de o forță expresivă inegalabilă, au inspirat generații întregi de români. Mihai Eminescu a fost mai mult decât un poet, el a fost un gânditor, un filosof, un patriot care și-a dedicat viața țării sale.

Ziua Culturii Naționale este mai mult decât o simplă sărbătoare. Este un moment de reflecție și de celebrare a tot ceea ce înseamnă a fi român. Prin a ne aminti de Mihai Eminescu și de opera sa, ne reînnoim legătura cu identitatea noastră națională și ne angajăm să construim un viitor mai bun pentru țara noastră.

